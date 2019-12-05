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社會 社會焦點 保障人權

人夫床戰別人老婆甜稱：想念妳的溫柔　一句「懷了孩子」噴36萬

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記者黃翊婷／綜合報導

台中沈姓人夫戀上陳姓人妻，兩人在2018年11月間一共發生5次性關係，這段婚外情被雙方配偶發現後，女方還傳送「假如我不小心懷了你的孩子，你會怎麼做？我該怎麼做？」等訊息，男方則回答，「如果真的有，他是我的孩子，我會扶養他長大」。台中地院法官日前依相姦罪判沈男1年有期徒刑，得易科罰金36萬元；陳女則因為丈夫撤告，裁定公訴不受理。

兩性,性愛,性生活,sex,做愛,調情（圖／達志／示意圖）

▲沈男偷吃陳姓人妻，結果被對方丈夫告上法院。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關，下同）

判決書中提到，沈男2009年10月間與妻子結婚，後來認識陳女，也知道對方在2013年6月成為人妻，卻還是基於相姦之意，分別在2018年11月16日、19日、21日、23日以及30日，於雲林某摩鐵發生5次性關係。

然而，陳女的丈夫很快就發現自己被戴上綠帽，氣得主動聯繫沈男的妻子，告知整件事情的經過。兩人見婚外情一事已經瞞不住了，沈男仍沒有罷手，並在與妻子深談過後，持續傳送「可是我真的好想好想妳」、「好愛好愛妳」、「我想念妳的人，想念妳的聲音，想念妳的溫柔，想念妳一切的一切」等訊息給陳女。

▲機場旅館非常便利。（示意圖／達志影像）

▲沈男承認與陳女同住摩鐵，但兩人之間是清白的。

陳女收到訊息之後，也回傳「假如我不小心懷了你的孩子，你會怎麼做？我該怎麼做？」等訊息；沈男回答，「這該換成，妳希望我怎麼做……」、「如果真的有，他是我的孩子，我會撫養他長大」。

台中地院法官認為，沈男在偵查過程中坦承與陳女一同前往摩鐵，但沒有發生性行為，甚至質疑女方丈夫提出的證據，直到出庭時才承認全部犯行，就算有意和解，也因為和解金額無法達成共識而破滅，最後依5個相姦罪各判處4月有期徒刑，合併應執行刑期為1年，得易科罰金36萬元。

至於陳女的部分，因為丈夫撤回告訴，最後獲判公訴不受理。

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