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前男友連劈3女！正宮臉書爆氣譙「惡魔假書生」　2女幫腔批渣男也挨告

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▲▼社群軟體，臉書，手機。（圖／pixabay）

▲社群軟體上的用詞不當恐遭起訴。（示意圖／pixabay）

記者陳羿妏／屏東報導

社群軟體的使用率頻繁，許多人會透過網路宣洩自己的情緒。屏東一名林姓女子因廖姓前男友劈腿，在臉書上怒罵「渣男」，並趁廖男不注意，竊錄廖男與其他女性的通訊軟體對話內容，同時郭姓、吳姓女臉因替林女打抱不平，也對廖男以「垃圾、渣人」等對話進行謾罵，廖男怒氣之下直接向三名女性提告，法官依妨害秘密、公然侮辱等罪名，將三人判處拘役5至50天，得易科罰金，全案仍可上訴。

去年10月時，林女與廖男分手後，在臉書留言寫下「你這個渣男，竟同時劈腿3個」、「當初被撿屍以為你很古意，結果是惡魔假書生」，並竊錄廖男於通訊軟體上與其他女性的通話內容。郭女和吳女為了替林女出氣，也直批「想不到那麼古意的人，原來是垃圾渣男」、「真可惡，渣人！」，廖男見狀留言直接對3名女性提告。

屏東地院法官判定林女為觸犯妨害秘密、公然侮辱及加重誹謗罪，並提交拘役50天，而郭女和吳女2名女臉友則被判定為觸犯公然侮辱罪，分別拘役5天，且得易科罰金，因一時的怒氣而在社群軟體誤用措辭，也讓3名女子得不償失。

偷偷分享少女秘密！

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