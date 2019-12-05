人妻傳清涼照稱「正在談離婚」　傻男嗨完隔天正牌老公找上門

▲廖男懷疑自己遭到仙人跳。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

雲林50歲的廖姓男子與曾姓人妻開房間，沒想到完事隔天對方老公就找上門，害他吃上妨害家庭的官司，還被依相姦罪判處3月有期徒刑，「我分明是被設計的」，氣得提出上訴，希望能判輕一點。不過，雲林地院法官認為，原審量刑沒有超過法定範圍，也沒有濫用職權等狀況，最後裁定駁回告訴。

雲林地檢署在判決書中主張，廖男明知曾女是有配偶之人，2018年12月4日仍與對方相約前往當地某商旅開房間，期間發生一次性行為，後來被女方丈夫發現有異報警，這段不倫戀才曝光；全案經檢方向法院聲請簡易判決，法官依相姦罪判處3月有期徒刑，得易科罰金9萬元。

▲廖男完事隔天就被曾女的老公抓包。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

對此，廖男不滿並提出上訴，他辯稱，「我和曾女是金錢買賣，她拿我5000元，我原本不要，她就一直傳清涼照，見面時還頻頻撫摸我的下體，她說已經跟老公分居，而且正在談離婚，結果做完愛隔天她老公就打給我，我分明是被設計的，怎麼可能服氣？況且原審判太重了，希望法官可以判輕一點。」

但雲林地院法官認為，廖男與曾女發生性關係是不爭的事實，原審是依《刑法》第57條各款所列情狀量刑，並沒有超越法定範圍，也沒有濫用職權，單憑「犯罪動機是受到誘惑」來指責量刑過重，並無理由，最後裁定駁回他的上訴。