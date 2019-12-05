代PO問「不小心懷孕」神展開成外遇　PTT網友跟風轉貼挨告

記者黃翊婷／新北報導

林姓女子2016年7月間在PTT發表文章幫朋友提問，因為不小心懷孕想到婦產科進行藥物流產，不知道大概的費用是多少，沒想到卻被網友們誤以為是「當事人」，劇情甚至神展開變成外遇。此時，王姓網友「跟風」轉貼一張林女與男性友人的合照，結果挨告加重誹謗罪，不過，日前已獲得新北地院法官裁定無罪。

判決書中提到，林女2016年7月18日在PTT「WomenTalK」討論版PO文，主題為「（問題）不小心懷孕了」，內容提到，已婚的朋友不小心懷孕，加上還沒有打算生小孩，因此不想讓老公知道，希望可以自己一個人前往婦產科進行藥物流產，PO文提問是想知道大概的費用，「目前估計（孩子）是兩週內，感激不盡。」

▲林女幫已婚的朋友PO文詢問婦產科的事，自己卻被誤會成事件主角。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

沒想到網友們看完文章內容，紛紛提出各種猜測，最後劇情神展開變成外遇，代PO文的林女也被誤會成當事人。而王男在大家展開外遇的討論後，以自己的帳號分享林女與男性友人合照的超連結，沒想到這個舉動激怒女方，被認為是在故意影射，因而吃上加重誹謗罪的官司。

王男出庭時辯稱，自己的確有在上述時間、網頁張貼照片超連結，但沒有任何誹謗的意思，「照片是她自己放在網路上的，而且也是其他網友先轉貼，我只是跟著轉而已」、「合照上男女雙方的臉都有加上海苔條，無法辨識是誰，PTT貼文只是想要註記作者本人長怎樣罷了，況且網路的本質就是資訊交流及分享，我也是看到別人刊登就順手轉貼過來，沒有影射的意思」。

▲王男辯稱，自己只是跟風轉貼超連結而已。

新北地院法官認為，該張照片是由林女公開在臉書上，任何人都有權限瀏覽，況且照片中女方與男性友人搭肩、比YA，並沒有其他超出一般友誼的親暱舉動，網友也沒有另外加上其他曖昧文字，如果是不知情的人，光看照片也不會往「外遇」的方向聯想。

法官接著表示，縱使照片下方標註的文字語氣輕浮，可能會使觀看者產生不愉快的情緒，但並不會讓人聯想到外遇，因此不能僅憑一張照片就認定王男有誹謗之意，最後判他無罪。