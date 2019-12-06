賣房逼妻離婚　兒子一句「和阿姨、姐姐去露營」害慘爸

記者黃翊婷／綜合報導

新竹蔡姓人夫透過網路認識潘姓單親媽嗎，蔡妻2017年2月間先是莫名被丈夫以賣房為由驅離住處，隔年又從兒子們口中聽說，「我們和阿姨還有一個姐姐一起去露營」，這才驚覺可能發生婚外情，急忙委託徵信社蒐證，果然拍到兩人一起看電影、牽手等畫面，氣得提告求償200萬元，不過，最後僅獲賠60萬元。

▲蔡男帶著孩子與潘女等人一起去露營。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

蔡妻在判決書中主張，自己原本在育幼院工作，懷孕後辭職在家擔任全職的家庭主婦，沒想到丈夫從2016年8月起就開始處處刁難，2017年1月用LINE要求她搬出去，同年2月乾脆直接跟房仲公司簽訂賣屋專任委託書，以想要賣房子為由驅趕自己，考量到還有兩個未成年的兒子需要照顧，不得已才決定返回高雄娘家，結果12天後丈夫就向法院具狀請求離婚。

這還不打緊，2018年7月間兒子無意間提到，「星期五下午爸爸去學校接我，晚上去大賣場買東西，然後和阿姨去吃晚餐，我們就和阿姨還有一個姐姐一起去露營，晚上開車去，露營時阿姨還烤肉給我和爸爸吃」，讓蔡妻更加確信丈夫可能有小三，於是趕忙委託徵信社蒐證，果然拍到兩人深夜一起看電影、牽手逛街的畫面，丈夫的車甚至曾整夜停在女方家的車庫，這才決定提告求償200萬元。

▲蔡男和潘女被徵信社拍到牽手逛街。

而對於妻子的指控，蔡男反駁，之所以會把車停在潘女家，是因為原本的車位一直受到妻子破壞，經由潘女介紹，才在同個社區租屋堆放露營用品和雜物。潘女則表示，自己是在2017年底透過網路認識蔡男，剛好兩人都有婚姻問題，因此時常交換意見、互相打氣，雖然的確有一起去露營3、4次，但每次都有親友、同事參加，屬於團體活動，無意當第三者介入他人婚姻。

不過，新竹地院法官認為，侵害配偶權的行為並不局限於通姦或相姦行為，只要夫妻任一方與他人有超越普通朋友一般社交行為的往來就算；考量到蔡妻為家庭主婦、蔡男為科技公司主管、潘女為補教業人員，衡量三方的身分、地位、經濟狀況等因素，最後判蔡、潘兩人應連帶賠償60萬元較為適當。