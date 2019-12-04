「北市嘉明哥」出沒熱點曝！看到短裙女凍未條DIY　3度潑灑「微溫液體」

▲陳姓男子看到女子穿短裙就忍不住當街自慰後，將微溫液體潑向被害人。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者劉昌松／台北報導

陳姓已婚男子在路上看到短裙女子就會忍不住，當街用外套或背包遮掩自慰後，將「溫度微溫疑似精液的不明液體」，潑向被害人的腿部、裙上，然後拔腿就跑，留下被害人因身上沾染黏稠物引起路人側目，陳男前後3次犯行，已有1次被法院判罪確定，台北地檢署再依公然侮辱、性騷擾、猥褻等罪，起訴他最近2次犯行。

根據法院判決書，陳男在2018年12月間，就曾在捷運台北車站15號手扶梯上，對1名短裙妹潑灑「溫度微溫疑似精液的不明液體」，當時陳男在法庭上表現悔意，並向被害人道歉，法院考量他沒有類似前科，依公然侮辱判他罰金9000元，得易服勞役確定。

▲陳男表示已經在就診看醫生，吃藥克制自己的衝動。（示意圖／CFP）

但2019年4月4日晚上9點半，他又在信義區新光三越百貨A8館門口，看到短裙妹而忍不住，當街用外套與側背背包遮掩，偷偷手淫後，把射在手上的精液塗抹在被害人的裙子上，隨即迅速逃逸。

6月13日晚上6點44分，他又在萬華區中華路上，朝著第3名受害人的背部和臀部，潑灑不明白色液體，當時在後方的路人發現喝斥「你在幹嘛」，陳男拔腿就跑，被害人回身不但發現自己身上沾有穢物，還看到一堆人側目眼光而感到難堪。

陳男到案後表示，已經發現自己有精神疾病，正在就醫服藥，檢察官認為，陳男的行為除了涉及性騷擾、公然猥褻等罪之外，還使得被害人因旁人側目而損害被害人的社會評價，有公然侮辱罪嫌，另外裙子因此不能再穿，也涉毀損罪，因此依4個罪名將陳男起訴。

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