康裕成每月給楊蕙如20萬？　游淑慧提4疑點嗆：idcc血口噴人

▲康裕成在游淑慧貼文留言回應。（圖／翻攝自游淑慧臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

對於「卡神」楊蕙如養網軍的金流，台北市議員羅智強、游淑慧5日爆料，去年選舉時，「謝系」高雄市議員康裕成每月給楊蕙如擔任董事的易始公司20萬。對此，康裕成在游淑慧臉書貼文底下留言回嗆，「議員我沒那麼厲害啦！看圖說故事不太好喔！」游淑慧更另發一篇文回擊，「康議員您厲不厲害，我不知道，但這和您有沒有給楊蕙如錢是兩回事。」

游淑慧於臉書表示，康裕成去年7月開始逐月付款給易始，而9月、楊蕙如的網軍開始「犯案」，黑大阪辦事處、帶風向護謝長廷的時候，這樣還能說「沒關係」嗎？對此，康裕成直接在該篇臉書貼文底下留言回嗆，「議員我沒那麼厲害啦！請不要含血噴人。去年妳我都選議員，選舉期間有廣告宣傳費是很正常的啊！有支出就合法申報！但拿這個要去兜大阪辦事處長的事件，真的太扯了！看圖說故事來做影射，來做政治操作，不太好喔！」

不過，游淑慧也不甘示弱，另發一篇文回擊康裕成，她指出，康議員您厲不厲害，我不知道，但這和您有沒有給楊蕙如錢是兩回事；去年你在給易始錢的時候，也是檢察官認定楊蕙如的高雄組正在犯案、散發假訊息的時候；當黨中央定調「楊蕙如和民進黨毫無關係」時，其實您多年來都和楊蕙如有來往；去年11月20日，您為了挺謝長廷，而發起反造假、反霸凌，呼籲拒絕網軍網路霸凌時，你選舉合作的對象正是造假的網軍頭子，她正在霸凌我們的外交官。

對於被指控含血噴人，游淑慧批評，「我對您的質疑和Idcc對大阪蘇處長的羞辱，那個才叫含血噴人？您的標準是⋯⋯」至於遭控看圖說故事，她指出，自己起碼還有官方文件、檢方資料為證，也沒有刻意斷章取義、沒有扭曲真意，沒有羞辱您！

游淑慧表示，「您是資深議員、也擔任過議長，希望您在質詢韓市長、葉副市長時，不要連基本尊重、真實的資料都沒有，只以羞辱市長為樂！」

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