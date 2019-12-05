圖／楊蕙如曾點名蔡英文冰桶挑戰　周錫瑋：民進黨用完就扔

▲楊蕙如曾點名蔡英文參加冰桶挑戰。（圖／翻攝周錫瑋臉書）

記者徐政璿／台北報導

具有民進黨籍的「卡神」楊蕙如被檢調單位查出是網軍首領後，民進黨政治人物紛紛切割，總統蔡英文5日也明確表示「我不認得她」。不過，有網友翻出2014年8月19日媒體報導，楊蕙如當時響應冰桶挑戰，並指明蔡英文接棒，而蔡英文也在臉書表示會以捐款方式響應。

前台北縣長周錫瑋5日晚間也在臉書表示，2014年楊蕙如發起的冰桶挑戰，點名3個人接棒：謝長廷、游錫堃、蔡英文，當年從排名就看出蔡英文多嫩、楊蕙如跟謝長廷關係多好。

周錫瑋諷刺，如今，蔡英文聽到楊蕙如就裝傻，謝長廷稱「一般朋友」，撇的乾淨，民進黨用人就跟衛生紙一樣，用完就扔。



不過，周錫瑋表示，老實說，他不太想多談這個小女孩，他只在意民進黨員楊蕙如的「一字千金」以及楊蕙如有沒有拿了錢，去「黑」過韓國瑜？最後，他還用Hasgtag寫下：「#我還蠻同情賴清德」。

▲蔡英文曾在臉書響應冰桶挑戰。 （圖／取自蔡英文臉書）

事實上，除了冰桶爭議外，楊蕙如更被挖出在2011年洩漏民進黨內民調數據，藉此幫助總統蔡英文打擊當時黨內初選對手、現任行政院長蘇貞昌。

根據公廣集團旗下華視新聞2011年4月27日報導，當年總統選舉民進黨黨內初選民調第一天晚上，在謝長廷創立的台灣維新基金會擔任董事的楊蕙如，就在網路發布監聽的民調數據，造成蘇貞昌陣營非常不滿，也種下蘇蔡不和的心結。

對於楊惠茹的種種負面爭議，國民黨表示，民進黨急忙拿起次元切割刀，說楊蕙如的行為是個人行為，跟民進黨沒關係；但是楊蕙如跟民進黨有千絲萬縷的聯繫，不僅擔任過謝長廷網路執行長，還曾洩漏民進黨內部數據，這可不是次元切割刀所能切割的。

國民黨諷刺，何況，最近楊蕙如也還是積極參加謝長廷或民進黨的各項活動。駐日代表謝長廷，該不該返台好好說清楚？擁有外交職權的蔡英文，該不該還給逝去的外交人員公道？

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