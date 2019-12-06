一張圖看「卡神」爭議　2011年洩民調幫助蔡英文滅蘇貞昌

▲國民黨整理楊蕙如網軍事件簿時間表。（圖／翻攝自國民黨臉書）

政治中心／綜合報導

PPT帳號「idcc」去年在網路上惡意汙衊大阪辦事處，間接造成大阪辦事處處長蘇啟誠自殺案。台北地檢署查出，具有民進黨籍的「卡神」楊蕙如就是網軍首領，每個月發給下線網軍一萬元。不僅如此，楊蕙如更被挖出在2011年洩漏民進黨內初選的民調數據，藉此幫助總統蔡英文打擊當時黨內初選對手、現任行政院長蘇貞昌。

根據公廣集團旗下華視新聞2011年4月27日報導，當年總統選舉民進黨黨內初選民調第一天晚上，在謝長廷創立的台灣維新基金會擔任董事的楊蕙如，就在網路發布監聽的民調數據。

當時民進黨呼籲所有媒體在黨內初選期間，切勿公布總統初選的相關民調，但楊蕙如卻在社群網站「噗浪」張貼角逐初選的蔡英文、蘇貞昌的民調數據，造成蘇貞昌陣營非常不滿，也種下蘇蔡不和的心結。

對於楊惠茹的種種負面爭議，國民黨表示，民進黨急忙拿起次元切割刀，說楊蕙如的行為是個人行為，跟民進黨沒關係；但是楊蕙如跟民進黨有千絲萬縷的聯繫，不僅擔任過謝長廷網路執行長，還曾洩漏民進黨內部數據，這可不是次元切割刀所能切割的。

國民黨諷刺，何況，最近楊蕙如也還是積極參加謝長廷或民進黨的各項活動。駐日代表謝長廷，該不該返台好好說清楚？擁有外交職權的蔡英文，該不該還給逝去的外交人員公道？

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