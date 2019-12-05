蔡壁如爆楊蕙如、「有三個女人」　一天到晚要「市長專簽」額外補助

▲民眾黨不分區立委候選人蔡壁如。（資料照／記者黃克翔攝）



記者蔡文鈴／台北報導

「卡神」楊蕙如捲入網軍風波越演越烈，過去曾向政府申請的補助也一一遭起底。民眾黨不分區被提名人蔡壁如接受新頭殼網站專訪時指出，當初包括時任議員的顏聖冠、楊蕙如和一個自由時報記者，一天到晚要「市長專簽」的額外補助，最後柯只好「自斷手腳」，廢了該額外補助，依法行政。

蔡壁如表示，看到國民黨議員徐巧芯、羅智強罵楊蕙如向北市府申請補助的疑點，但她認為，「他為什麼那麼沒種，不把綠色議員的名字喊出來，就直接把那個民進黨的議員名字講出來就好啦，羅智強你不是很敢講的嗎？當年就是顏聖冠、楊蕙如嘛！還有一個自由時報的記者」，你看，他都不敢講「有三個女人」。

蔡壁如更爆出，民進黨女議員一直跟柯文哲要「市長專簽」，後來柯文哲為了這件事情強調依法行政，就自廢手腳，因為以前市長可以做公關，就是有一個「市長專簽」，然後那個民進黨女議員就一直跟市長說要「市長專簽」，她就在旁勸說「不好」。所以國民黨議員為何不直接點名出來？反正她（顏聖冠）也不當議員了。

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