挺韓國瑜？王金平：我支持國民黨　但黨跟人分開

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜先前邀約與前立法院長王金平見面未果，王金平也始終不表態支持韓國瑜，僅稱「支持他選市長」。日前韓國瑜請出高雄市副市長李四川與王金平會面，王金平5日出席第三屆台灣醫療科技展開幕典禮，受訪時談及兩人會面內容，強調他絕對不會去支持民進黨，因為他是國民黨員，當然支持國民黨，「但是黨跟人分開，我絕對支持我的黨。」

王金平重申，「那麼韓先生，我當然說過好幾次了，我是支持他選市長，支持做好市長，後面的我沒有再談了。」他表示，當天也有向李四川提出很多建言，「那麼讓他們自己去處理，而我講過，我們可以說這麼多支持我的人，我說我不會去左右他們，你們趕快自己去努力爭取，他願意支持你，他就支持你，你要問什麼東西，我都會告訴你，這就是支持你呀！」

王金平認為，支持的方式有一百種，不是站台才叫支持，有些人站台根本話講的跟他內心想的不一樣，「站台有時候也是一個意思意思、點綴點綴，一個場面話而已，真心的支持就是實質上的支持」，但也強調，他有他的立場，有他的想法，因此在這方面會謹守他自己的理想跟立場。

▲王金平。（圖／王金平辦公室提供）



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