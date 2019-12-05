陳惠敏控訴掃街遭憲兵跟拍進行「政治偵防」　憲指部：基於維護社會治安

▲陳惠敏召開記者會控訴遭憲兵跟拍進行「政治偵防」。（圖／陳惠敏提供）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立委候選人陳惠敏5日召開記者會，表示自己日前在高雄鳳山掃街時，連續遭同一名自稱憲兵的不明人士隨行跟拍，讓她質疑「美麗島事件將屆40週年，政治偵防還在進行」。對此憲兵指揮部回應，憲兵隊之工作是基於協力社會治安維護，並瞭解轄內地區安全情勢，防範選舉暴力行為或有心人士擾亂社會秩序，共同維護選舉期間社會的純淨與安全。

陳惠敏5日上午與時代力量黨主席徐永明、律師林俊宏召開記者會，表示自己在上月15、16日於高雄鳳山掃街時，連續遭同一名自稱憲兵的不明人士隨行跟拍，讓她質疑自己遭到政治偵防。徐永明也說，這件事情對台灣的民主政治是莫大羞辱及諷刺，這個事件究竟是政治偵防還是選舉操作，憲兵指揮官應該要出面說清楚。

▲陳惠敏召開記者會控訴遭憲兵跟拍進行「政治偵防」。（圖／陳惠敏提供）



陳惠敏指出，她上月15日於高雄鳳山第一市場附近掃街時，發現有人全程拿相機對著自己和拜訪的店家、攤商拍照，對方先說自己是支持者，後又改稱是鳳山分局；不料，16日在保泰路肉豆公掃街，同一個人再次出現，再度改稱自己是憲兵，並表示是在配合鳳山分局執行任務。

陳惠敏質疑，該名不明人士的真實身份為何、指揮單位是誰，又是根據什麼法令在執行任務。她說，自己更憂心憲兵搜集影像的目的，到底前後鎖定了多少對象，尤其發現被跟拍時，根本還沒正式登記參選立委。

▲陳惠敏召開記者會控訴遭憲兵跟拍進行「政治偵防」。（圖／陳惠敏提供）



高雄憲兵隊隊長王新全於會中回應，同仁並未刻意隱藏身分，而是在不了解接觸對象的狀況下，且地點在人員進出複雜的市場，所以未能表明身分，但同仁基於轄區治安協力，民眾若第一時間靠近候選人做出不當舉止、暴力衝突，同仁可以把佐證資料提供後續報警，當下因為沒有發生事件，所以資料便刪除。他強調，整起事件並未針對特定候選人、政黨，也未受任何單位指揮。

對此，憲兵指揮部回應，高雄憲兵隊之工作是基於協力社會治安維護，並瞭解轄內地區安全情勢，防範選舉暴力行為或有心人士擾亂社會秩序，共同維護選舉期間社會的純淨與安全。

憲兵指揮部強調，憲兵謹遵軍隊國家化及行政中立，所執行勤務均無涉任何政治範疇，共同協力維護社會治安、確保安全，籲請國人勿過度解讀。

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