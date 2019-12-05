2020若國民黨贏大選　游錫堃：可能連台灣都沒有了

▲前行政院長游錫堃到彰化輔選。（圖／立法委員參選人陳秀寶競辦提供）

記者唐詠絮／彰化報導

前行政院長游錫堃5日到彰化輔選，宣示要一起「拉動鹿港、守護台灣」，並指出，美國眾議院今天在通過了《維吾爾人權法案》，代表國際對於大陸侵害人權、民主的行為表達譴責。他強調，2020總統、立委選舉攸關台灣未來，如果親中的國民黨贏了，「可能連台灣都沒有了」。

▲前行政院長游錫堃到彰化輔選。（圖／立法委員參選人陳秀寶競辦提供）

游錫堃也說，陳秀寶的父親、前立委陳進丁，在他擔任行政院長時一起推動政策，相信陳秀寶當選後也會重視文化發展，加上對於鹿港的了解，絕對能夠推動台灣文化、本土文化發揚光大，希望鄉親能夠支持秀寶、高票當選。

至於被問到民進黨彰化縣黨部昨日掛出「票投國民黨、台灣變香港，下架吳斯懷、台灣保未來」的看板，游錫堃表示，美國眾議院今天用407票對1票通過新疆維吾爾人權政策法案，代表國際對於大陸侵害人權、民主的行為表達譴責。他指出，現在新疆有超過一百萬維吾爾人遭中共監禁，在共產政權統治之下，人民不但沒有民主、自由和人權，更遭受到壓迫。

游錫堃說，台灣可以說非常福氣，在前人的努力之下，大家才能享有民主自由的生活，絕對要珍惜。他強調，如果讓親中的國民黨選上總統、國會過半，「我看台灣就去了，就會變成跟香港一樣」。

游錫堃表示，這次2020大選是台灣前途的關鍵，如果民進黨贏了，台灣民主會繼續存在，如果輸了，就可能變成新疆化、西藏化、香港化，「所以大家絕對要用選票下架訪問中聯辦的韓國瑜，下架主張簽和平協議的吳敦義，也要下架到大陸教解放軍對付美軍的吳斯懷。

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