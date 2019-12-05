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蔡英文推辣政績圖文　插畫家「藍島」酸韓國瑜：不要貴族裝平民

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▲蔡英文推辣政績圖文展。（圖／蔡英文選辦提供）

▲蔡英文推辣政績圖文展。（圖／蔡英文選辦提供）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文競選辦公室5日召開「小英辣政績圖文展」記者會。10位圖文作家挺小英，透過插畫圖文宣傳小英政績。其中，作家「藍島」負責國防主題，他介紹作品時暗酸國民黨總統參選人韓國瑜，「不要貴族裝平民」。

蔡英文團隊這次邀請10位知名圖文作家，透過各自擅長的風格，分別介紹小英在長照、台商回台投資、婚姻平權、農產外銷等10大類別的政績。民眾只要加入蔡英文的LINE帳號，接著傳送訊息「辣政績」，就可以看到精采政績圖文展。

▲▼蔡英文「辣政績圖文」。（圖／翻攝自蔡英文LINE）

▲蔡英文「辣政績圖文」。（圖／翻攝自蔡英文LINE，以下皆同）

總統蔡英文競選辦公室5日一早召開「小英辣政績圖文展」記者會，包含圖文作家「我在路上碰到藍島」、「豆苗先生」、「好人信的生活日常」都來到現場分享創作理念。其中藍島選擇主題為國防，他笑說國防雖然很重要，但其實大家不太熟悉，這次特別把「潛艇」畫成炸蝦，用趣味方式加深大家的印象。

藍島也提到，因為在海裡，特別讓小英戴上氧氣罩，背後的涵義是，很多人認為小英是貴族，「我覺得沒有什麼不好，是什麼背景就講清楚」。他暗酸因為豪宅案「庶民」形象毀滅的韓國瑜，「不要貴族裝平民啦！這樣不太好！」

▲▼蔡英文「辣政績圖文」。（圖／翻攝自蔡英文LINE）

蔡英文競選辦公室發言人廖泰翔表示，小英總統執政三年來，擔起重任，兌現承諾，做出許多亮眼成績，我們看到「台灣更安全、改革更穩健、經濟更亮眼、照顧更周全」，為了讓更多人認識台灣的改變，競選辦公室特別邀請十位圖文作家共同合作，畫出十項辣政績，分別為長照、托育、加薪減稅、婚姻平權、台商回流、農產外銷、能源轉型、豬瘟防治、國防自主、台美關係史上最佳。

臉書粉絲47萬、IG粉絲4.2萬，畫風較無俚頭的圖文作家「我在路上碰到藍島」繪製的是「國防自主」政績，用輕鬆詼諧的方式將炸蝦化作潛水艇，跟小英一起提倡國艦國造政策，建立台灣國防自主。

▲▼蔡英文「辣政績圖文」。（圖／翻攝自蔡英文LINE）

繪畫主題偏向人生厭世漫畫，有出席小英社群之夜活動的圖文作家「豆苗先生」繪製的是「台商回流」政績，用小豬撲滿的意象表達出小英政府為協助台商返台投資，整合各部會資源，迄今已吸引優質台商回台投資上看7000億，製造超過5萬5千個的就業機會。

暢銷LINE貼圖圖文作家「好人信」則以蔡英文執政，台美關係史上最佳為主題，表現出小英與川普並肩作戰畫面，凸顯美國陸續通過《台灣旅行法》、《台灣保證法》等法案，更在2019年批准販售台灣M1A2T戰車、F-16V戰機等先進武器，為台灣國防提供最大保障。

▲▼蔡英文「辣政績圖文」。（圖／翻攝自蔡英文LINE）

戴上背面有Q版小英面具的圖文作家「某人日常」，則以多支離岸風機搭配凌亂的髮型的畫面，表現出小英推動「能源轉型」政策，今年10月份台灣的第一座離岸風場正式完工，綠能比例將逐淯上升，離岸風電產業將可達上兆投資，提供超過2萬個工作機會。

▲▼蔡英文「辣政績圖文」。（圖／翻攝自蔡英文LINE）

身為兩個孩子的爸爸，廖泰翔介紹圖文作家「蓋彼 Gabi SDK」以托育為主題的作品很有感受，2020年開始，小英政府把空窗期補起來，超過兩歲但還沒進入幼兒園的小朋友，家長每個月可以繼續領6000元的托育補助，直到滿三歲，減輕家長的負擔。每個月的育兒津貼，也要從2500元加倍成5000元，除了自己帶、讀私立幼兒園有津貼，也會建立更多公共化幼兒園，達到公共幼兒園體系「八年三千班」的目標，減免更多學費，讓每月費用不超過4500元。照顧0-6歲小朋友的預算，也從過去的200億，到現在的600億，再到未來的1000億。

▲▼蔡英文「辣政績圖文」。（圖／翻攝自蔡英文LINE）

介紹圖文作家「小學課本的逆襲」作品的立委吳玉琴表示，蔡英文總統執政團隊不但落實長照2.0「一通電話，服務到家」的政策，並提供更專業便利的照護服務。衛福部更建置「1966長照服務專線」，提供便利的長照單一窗口，讓受照護者家庭能更加簡便找到需要的幫助。而長照總經費也持續增加，讓照顧家庭、服務項目、日照中心以及平價住宿機構都增加，預算從馬英九時期每年50億到現在每年400億，將來預計要達到每年600億的水準。

長期關切人權、性別議題的立委候選人范雲表示，圖文作家「假文青蓋時尚」以婚姻平權為主題的創作非常切合她的心聲，同志朋友就跟其他台灣民眾一樣，希望的只是能夠快樂的生活在這片土地、追求屬於自己的幸福與權利。

▲▼蔡英文「辣政績圖文」。（圖／翻攝自蔡英文LINE）

曾為資深媒體人的立委候選人林楚茵表示，直到上個月前都還是受薪階級，但今年起很明顯感受到減稅的德政，而圖文作家「辛卡米克」的作品則顯示出，小英政府藉由提高四大標準扣除額，減輕薪資所得者、中低所得者及育兒家庭負擔，而長期成為年輕人無形枷鎖的22K也已走入歷史，基本工資一再提高，2020年元旦起更調漲為月薪23800元、時薪158元，讓士農工商可以運用的錢更多，能夠拿出來消費的也更多，帶動刺激整體經濟循環的效益。

多次獲農委會表揚的宜蘭礁溪農會績優總幹事李淑芬則以產業角度出發，強調台灣農產品去年外銷出口高達1600多億元，是二十年來新高，水果外銷金額也達標40億元！今年也陸續傳來好消息，芭樂能銷往美國、蜜棗能輸往韓國、稻米銷日本出現史上最大訂單，顯示出小英政府對於產業的幫忙與突破，也很感謝圖文作家「ㄇㄚˊ幾」畫出這麼可愛生動的「ㄇㄚˊ幾兔&農產外銷」作品。

身兼小英競辦副總幹事兼發言人的立委莊瑞雄表示，2018年中國爆發非洲豬瘟以來，至今周邊十個國家都已經淪陷，東亞地區到現在，只剩下台灣和日本仍堅守防線，將非洲豬瘟阻絕境外，小英政府積極防堵非洲豬瘟，讓國人能夠安心吃豬肉，也才有圖文作家「盜哥」所畫的快樂豬，希望繼續讓小英總統連任、國會過半，繼續守護滷肉飯。

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