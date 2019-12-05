苗栗地院漏寄當選無效判決書　里長多當9個月溢領40萬補助

▲羅正田多當了9個月的里長才被解除職務。（圖／翻攝自Facebook／頭份市田寮里長羅正田）

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗縣頭份市田寮里長羅正田今年2月被苗栗地院判處4月有期徒刑，褫奪公權3年，照理來說應該要立即解職，沒想到卻因為書記官的疏忽，讓他多當了9個月的里長，溢領超過40萬元里長事務補助費。苗栗縣議員曾玟學4日在臉書PO文直批太扯，「這個判決一般人都可以在司法院網站中查到，公部門竟然說不知道？所以里長就在位子上繼續當，直到最近有人提醒這件事，公所才在幾天前將里長解職。」

曾玟學表示，大多數民代都不太敢得罪各村里長，自己和田寮里長羅正田也沒有過節，甚至經常會在跑行程時遇到，「但這件事實在太扯，必須跟大家報告」；整件事要從去年選舉說起，當時羅的堂兄、堂嫂為了讓他當選，選擇把戶籍遷入頭份，兩人今年2月被苗栗地院法官依妨害投票正確未遂罪，各判處3月有期徒刑，緩刑3年，褫奪公權3年，羅也被依同罪判處4月，緩刑3年，褫奪公權3年。

▲羅正田今年9月還在臉書上PO文，祝民眾中秋節快樂。

曾玟學解釋，照理來說羅正田的里長職務應該要在判決出爐時解除，並依據規定在3個月內重新辦理選舉，結果羅卻多當了9個月的里長，而且不論是縣府選委會還是公所，理由都是「因為沒收到法院判決」，讓他覺得很誇張，「這個判決一般人都可以在司法院網站中查到，公部門竟然說不知道？所以里長就在位子上繼續當，直到最近有人提醒這件事，公所才在幾天前將里長解職。」

曾玟學提到，後來公所發文給法院，這才發現是書記官疏忽沒有通知，由於過去其他縣市也出現過類似的狀況，每月4萬5000元的里長事務補助費也都沒追回來，羅里長這個案例大約推算溢領金額應該超過40萬元，「里長因為妨害投票罪被解職其實不是什麼罕見的事，在地方選舉經常發生，而後續的劇本，更常是推出家人來補選，這件事我得知後已經要求民政處和頭份公所必須儘速處理了，我們繼續看下去。」

▼曾玟學臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／曾玟學苗栗縣議員）