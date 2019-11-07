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老公揪小三「生孩子」賠60萬　正宮心寒被算計：他們馬上脫產

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記者黃翊婷／綜合報導

台中楊姓男子2016年間外遇林姓女子，兩人產下一名孩子，直到2018年11月才被妻子發現，後來挨告妨害家庭，一審皆被判處2月有期徒刑。雖然楊、林兩人事後賠償60萬元，但遲遲未獲得楊妻的諒解，台中高分院法官認為，經過這次的事件他們應該知所警惕，量刑方面裁定維持原審判決，不過不予宣告緩刑。

▲▼嬰兒,小孩,嬰兒床,頭髮,頭顱。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲楊男與林女生下一名孩子，成為外遇的鐵證。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，楊男與林女是在2016年9月、10月間在工作場所偷情，沒想到女方因此懷孕，並在隔年7月生下一名孩子，但他依舊選擇瞞著妻子，直到2018年11月間妻子跑來工作的地方，不小心撞見小孩才揭發這起外遇醜聞。

台中地檢署檢察官認為，楊、林兩人從事發到現在都還未與楊妻達成和解，也沒有獲得原諒，況且他們通姦誕下孩子是事實，對楊妻的權利侵害非屬輕微，一審僅判處2月實在太輕了，因此決定上訴，希望法官重新量刑。

▲牽手（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲楊男在婚外情曝光後，至今都沒有回到妻子身邊。

楊妻出庭時也曾提到，丈夫和林女根本毫無悔意，至今都沒有道歉，一切行為都在兩人的算計之中，「事發之後，他們還馬上脫產」。

台中高分院法官認為，楊、林雖然犯法被判刑，但過去並未有犯罪紀錄，加上他們到案後皆坦承犯行、配合調查，態度尚屬良好，民事方面也已經賠償60萬元，應該已經知所警惕，只是兩人並未獲得楊妻原諒，男方也沒有回歸家庭，考量到元配的感受，最後仍裁定駁回檢方上訴，維持原審量刑，但不予宣告緩刑。

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