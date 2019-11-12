人妻認了開5次房...只查到1次還分2間　可疑小王願賠「過從甚密」和解金

▲人妻自白和小王開了5次房間通過測謊，但飯店回覆僅有1次2人入住不同房的紀錄。（示意圖／取自pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北林姓男子懷疑妻子在外與人有染，某次發現看到妻子搭別的男人車子回家，因此找上黃姓男子，黃男答應賠償與人妻「過從甚密」的和解金，之後林男追問妻子得到「開過5次房間」的答案，怒告妻子和黃男涉嫌妨害家庭，但台北地檢署調查只發現1次入住紀錄，且2人是分訂不同房，12日以證據不足等理由，處分不起訴。

據了解，林妻和黃男因為都從事金融相關行業，除了業務往來外，偶而還會一起出差，而林男因為懷疑妻子作息不正常，趁著妻子某次晚歸的時候，守在家門口等候，果然看到妻子從別的男人車上下來。

▲林男發現妻子搭別的男人車子回家，追查懷疑妻子外遇。（示意圖／取自pakutaso）

雖然林男沒有掌握任何通姦證據，但黃男很乾脆簽名支付與人妻「過從甚密」的和解金，之後林男追問妻子，妻子坦承在2017年到2018年間，與黃男在台北薇閣、台南飯店等，5個旅館飯店開過房間，林男正式控告妻子和黃男涉嫌通姦等罪。

林男主張過去簽和解時，不知道妻子與人有染，不能當作原諒妻子和黃男的證據，不過檢察官根據林妻的「自白」逐一詢問相關旅館業者，僅1間飯店回覆2人曾在同日入住，但是訂房紀錄顯示，2人各自訂了1房，雖然林妻表示她是去黃男房間發生性關係，還通過測謊，但檢察官仍認為全案缺乏直接事證，因此處分不起訴。

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