老公名下多一女！他倆卻在法庭上放大招　讓全世界正宮都怒了

▲正宮尹女直到2018年2月因民事訴訟案調閱戶籍謄本時，才發現老公名下多了1個女兒，才以此依據，懷疑丈夫與江女偷腥。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

一名尹姓董娘懷疑丈夫與女會計牽扯不清，直到某天清查戶口時發現丈夫名下多了個女兒，才一怒之下對簿公堂，沒想到丈夫與女會計卻雙雙使用必殺絕技，加上無其他證據可以證明小女嬰就是丈夫的種，最後檢察官只好認定董座與女會計通姦罪證不足，做出不起訴處份。

據了解，范姓董座與妻子尹女結婚多年，育有3子女，2人於竹北高鐵做土地開賺了不少錢，身價不凡，只是范男卻與會計師江女發生不倫戀，尹女得知後氣憤不已，某次正宮與小三在按摩館狹路相逢，正宮還將當時已懷孕的小三痛扁一頓，雙方於民刑事訴訟多次對簿公堂，互有輸贏。

在妨害家庭訴訟中，正宮尹女向檢方表示，61歲的丈夫偷腥41歲的江姓女會計，江女在2017年12月幫她丈夫生了一個女兒，尹女直到2018年2月因民事訴訟案調閱戶籍謄本時，才發現老公名下多了1個女兒，才以此依據，懷疑丈夫與江女偷腥，怒控2人妨害家庭。

不過，范男與江女卻在偵查時雙雙行使緘默權，2人的委任律師在出庭時也均否認有姦情，江女的委任律師僅表示，江女確實於2017年12月生下一個女兒，但與誰生的，均保持緘默。

檢方認，雖正宮尹女要求檢方強制採集范男及女嬰的 DNA，但依刑事訴訟法規定，採DNA是僅限於拘提或逮捕到案的嫌疑人或被告，范男及女嬰法定代理人江女均拒絕受檢，且范男也非性侵犯或重大暴力犯，涉及人格權應受憲法保障，若對被告採DNA將有違比例原則，更別說是嬰兒的DNA，因此無法確認女嬰與范男的親子關係，難以確認2人是否有發生性關係。

雖醫院病歷記載范男是聯絡人，但醫院人員證稱，資料是江女寫的，雖有男子會陪江女產檢，但並未詢問2人關係，且產檢時只需產婦同意，並未規定只能有配偶陪同，就算陪同人是范男，也僅能證明2人關係匪淺，無法依此證明女嬰為范男之女，月子中心的資料也同樣登記范男是聯絡人，但也沒有明確證據證明范男即為生父，因此無法認定女嬰就是2人的種。

另外，尹女提出范男與江女的錄音，但譯文中並無達成生子協議，同樣無法論定2人發生性關係而生下女兒，因此僅能證明2人關係密切，無法證明2人有姦情，因此認定2人通姦罪證不足，做出不起訴處份。

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