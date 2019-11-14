「狗男女、X吃懶叫」與小三私情全都錄　正宮火大提告

▲人妻臉書驚見丈夫與小三親密影照，氣得提告求償。（示意圖／視覺中國CFP）

記者唐詠絮／雲林報導

小彩（化名）與丈夫結婚12年，4年前分居，懷疑丈夫背著她在外面偷吃，從他手機中，看到女性友人稱他與小柔（化名）為「狗男女、X吃懶叫」，兩人還牽手勾肩搭背唱歌，擁抱撫摸親吻臉頰的影片，一怒告上法院向2人求償60萬元，後來小彩與丈夫也離婚收場，雲林地院認定侵犯配偶權行為確定，判賠10萬元。

依據判決書內容指出，小彩丈夫向法官辯稱，小柔是透過朋友知悉他已經結婚，怕老婆誤會，致電關心，向其說明婚姻發展到什麼程度，而影片中的女性友人平常講話比較粗俗，常以詼諧搞笑方式與我們聊天搞笑，稱狗男女係扮演丑角角色自娛娛人，為她的一貫作風，因此小彩所說的並非事實，錄音或影片的來源不正當，應該無法作為證據使用。

而小柔也說不知小彩丈夫為有配偶之人，自相識以來，未曾見他手上戴有婚戒；更何況2人僅為一般朋友關係，並無任何男女之情，未曾交往，亦非情侶，不會過問他情感狀況，遑論婚姻狀態。

法官勘驗兩人錄音，「妳是不是覺得妳有罪惡感」、「我們兩個哪有可能有機會接觸」、「我們不是朋友了啦。」「我就不想讓妳養咧」、「妳想我喔」等語，發現2人關係已甚為密切。

法官認為，小彩與丈夫12年前結婚，育有1子1女，雖然分居4年，但2人婚姻關係仍存續中，婚姻雖有破裂，小彩仍期望與丈夫能破鏡重圓，但沒想到卻與小柔有不當的往來，侵害夫妻間共同生活之圓滿安全及幸福，足令小柔精神上受有重大之痛苦，婚姻更難以回復，審酌一切情狀後，原告小彩請求的精神慰撫金於10萬元之範圍內為適當。

►腦公！你不可以賴帳喔

【其他新聞】

►彰化建國科大生西瓜刀狂砍同學！校方：平日遭「言語霸凌」積怨

►國民黨不分區立委有吳敦義沒有她 新住民立委林麗蟬：非常遺憾