金融戰將驚爆偷吃女秘書！「年賺76億」不忍小三煎熬...賠人夫百萬助她恢單

▲台企銀總經理施建安被女秘書的老公控告妨害家庭後，幫女秘書賠償老公100萬元換撤告。（圖為資料照／記者賴亭羽攝）

記者劉昌松／台北報導

台企銀總經理施建安因和張姓女秘書過從甚密，被張女丈夫懷疑2人從2017年起，在張女租屋處發生性行為，張女丈夫還錄到張女在車上呻吟「嗯～不要硬來啦」以及曖昧對話，張女丈夫怒控妨害家庭，護主心切的張女還聲淚俱下認為害長官無端挨告，施男則以「不忍下屬受煎熬」為由，幫張女賠償丈夫1百萬元，讓2人調解離婚，人夫因此撤告，檢察官處分不起訴。

已婚的施建安原本在彰化銀行歷練30多年， 2018年3月轉戰台企銀擔任總經理，當年台企銀稅後純益達到76億元，每股稅後純益(EPS)1.19元，創歷史新高，原本他在2019年7月滿65歲，已可屆齡退休，但財政部安排延退1年。

▲施建安(右)2018年從彰銀轉任台企銀，屆齡退休前還獲財政部延任年。（圖為資料照／記者賴亭羽攝）

而張姓女秘書今年40多歲，留著一頭燙了大波浪的長髮，是個外表精明幹練的美熟女，從施男任職彰銀期間，就一直跟在施男身邊，也一起轉任台企銀。

張女丈夫認為張女和施男過從甚密，覺得奇怪，懷疑2人從2017年5月起，在張女位於台北市中山區的租屋處發生性行為，因此在車上放了1隻錄音筆，結果錄下不少曖昧對話，包括張女呻吟了一下說：「走開啦，不要硬來啦」，施男回：「不會給你硬來啦，如果硬來早給你硬來」，「抱緊一點」。

▲施男被懷疑和張女在張女的租屋處發生性行為。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

張女還說：「我們偷吃要會擦嘴」，「有一天他們知道，我們兩個真的是為了家庭盡量不要傷害到這個家庭，可是我們互相都很需要彼此的，其實我也不認為他們會不成全我們的」，「不用轟轟烈烈地告訴大家，我們2個在一起，你3年之後只要每1年的生日你都從缺，我跟你講啊，就算白癡也都知道你有外遇了」。對話過程伴隨著接吻、呻吟聲。

▲施建安以「不忍下屬受到煎熬」等理由，幫女秘書賠償人夫100萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

張女丈夫一方面控告2人涉嫌妨害家庭，一方面向台北地院提出離婚訴訟，據了解，施男和張女都否認有姦情，辯稱只是普通的上下屬同事關係，張女還落淚表示，連累施男無端挨告，護主之情溢於言表，檢察官進行隔離偵訊，並當庭播放錄音內容後，2人卻都表示，不記得說過這些話。

最後施男以「不忍下屬受到煎熬」為由，幫張女賠償丈夫1百萬元，協助2人在法庭上調解離婚，張女丈夫則遞狀向檢察官表示，撤回刑事告訴，因本案屬告訴乃論之罪，因此台北地檢署在4日處分不起訴。

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