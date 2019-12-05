從小免做家事、專心讀書就好！公務員弟吃住家裡「還嫌環境不好」　哥氣炸求解

▲弟弟不知感恩，哥哥超氣。（示意圖／Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

一名男網友抱怨，弟弟從小只要專心讀書就好，其他事都無須操心，出來工作後也是吃住家裡，卻嫌棄「家裡環境不好」，讓他超怒，上網求解。貼文一出，不少網友都大嘆氣，但也有人點出關鍵，表示弟弟會這樣，恐怕是家人自己寵出來的。

「你說你們遇到這樣的兄弟，難道不會很氣嗎？」一名男網友在臉書「爆怨公社」中抱怨親弟，他表示，弟弟從小到大都不用做家事、不用擔心家裡，一路念到大學畢業也沒有學貸，人生專心念書就好，看起來頗順遂。

請繼續往下閱讀...

他表示，弟弟後來也考取公務員資格，一個月薪水大約有4萬多，固定周休二日，即使工作了也吃家裡住家裡，無須負擔任何孝親費。除此之外，弟弟早上6點要起床上班爬不起來時，媽媽還會去敲門叫他；六日放假去打壘球，白色的衣褲弄得都是泥土，回到家也都是脫下來丟著給媽媽洗，自己從來沒動手洗過。

▲弟弟打球的髒衣服都是媽媽在洗。（示意圖／Pixabay）

然而生活看似過得舒適，弟弟日前卻嫌棄家裡環境，「你看看有誰比家裡環境還糟的？」原PO聽完後覺得不可思議，怒炸詢問網友們「你們會如何應對，或是怎樣給他教訓一番？」

抱怨文一出，網友們紛紛搖頭表示，「不懂這有什麼好怨的，看不起家裡等於看不起自己」、「書都不知念到哪裡去了」、「嫌棄就憑本事自己搬走啊」、「看不下去就搬出去住吧」。

不過也有人認為，弟弟會這樣，有很大的可能是父母寵出來的，「爸媽寵的，沒得改」、「如果你爸媽不在意就算了」、「爸媽寵的囉！如果你教訓他，爸媽可能還會對你不諒解吧」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！



►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

