超合身粉色旗袍！買家秀「前凸後翹」照大讚好評...網友笑暈：畫面太衝擊

▲買家的實穿照，可能讓賣家很崩潰。（圖／翻攝微博，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

現在網路購物越來越方便，有時賣家也需要得到買家的回饋，希望對方PO出實穿評價幫忙打廣告，但若遇到落差很大的，可能會讓「賣家哭暈在廁所」。大陸一名女網友日前在網上購買一件剪裁合身的粉色旗袍，收到商品後迫不及待穿上後也感到相當滿意，但照片一出，卻讓網友笑噴留言「這是賣家被黑的最慘的一次吧」、「他是來搞笑的吧」。

微博《奇葩買家秀的日常》日前貼出多張截圖，可見一名女子在網路上，看中一件粉色旗袍，合身的剪裁完全襯托出模特的火辣曲線，於是心動下單。不久她收到商品後，更對商品讚嘆不已，立馬PO實穿照回饋給賣家，並直呼「裙子非常漂亮！性感撩人，很滿意，下次再買」。

不僅如此，買家還稱「穿起來粉粉嫩嫩，很顯身材，前凸後翹。太性感了吧？太喜歡你家的裙子了，我要穿著去跳廣場舞的。」但是，拿買家和模特的照片相比，卻有明顯的差異，網友看了也笑暈說「我對前凸後翹有了新的理解」。

還有不少網友稱「哈哈哈請問賣家心裡陰影面積有多大」、「畫面太衝擊」、「這樣的買家秀，賣家已經哭暈在廁所」、「沒毛病啊，肚子凸屁股翹」、「都快溢出來了」、「辣眼睛」、「賣家哭著求刪評」、「這賣家估計是挖她家祖墳了」、「大嬸你一定是廣場舞上最靚的妞兒」、「真的是要笑死我」。

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