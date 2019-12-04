尪提醒換室內拖！毒菇爆氣「這我娘家」...孩一旁嚇傻　人妻嘆：是我在打掃

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／周亭瑋報導

一名人妻發文抱怨，前陣子大姑回娘家時，沒換室內拖鞋，老公見狀僅以平穩的語氣提醒，結果換來發瘋似的咆哮、飆罵，對方還反嗆這是她娘家，囂張又不知檢討的態度，讓負責家務的她相當傻眼。

人妻在爆怨公社說道，「老公的其中一姐回娘家，沒換室內拖鞋，就大搖大擺晃進家門，我老公見狀口氣平穩地要求她更換，結果那女人像發瘋似的，開始對老公大小聲、瘋狂飆罵，還嚇到我小孩。」

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面對姊姊的不可理喻，先生也不客氣地問說，「妳到朋友家裡，也是大搖大擺晃進去，然後被要求更換室內拖鞋時，就直接對人大小聲飆罵？」然而，對方也不甘示弱，立刻反嗆「這是我的後頭厝！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

人妻直言，這個情況已不是第一次了，公婆就曾經提醒過她，也是換來一頓大小聲，「沒換室內拖鞋製造髒亂，這是回娘家應有的態度？重點在於家務事是我在弄，她有整理到嗎？成天回娘家製造問題。」

對此，網友們紛紛回應，「大搖大擺進家門是什麼狀況，大法師那樣嗎？聽口氣和用詞程度，你們和她感情本來就不好了吧」、「房子誰買的就照誰的規矩走」、「為何菇類都很沒家教？都嫁出去了還不懂節制」、「讓妳老公處哩，不要介入」。而原po事後也補充說明，公婆與他們同住，不過房子現在在老公名下。

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