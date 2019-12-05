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南部妹北部吃火鍋「蛋黃加沙茶、蛋白涮肉」：被疑惑眼光　在地說話了

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▲雞蛋,蛋黃,膽固醇。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲您也會把生蛋黃加進沙茶醬嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

南部一名女網友分享之前在北部吃火鍋，把生蛋黃加進沙茶醬，沾蛋白涮肉，結果被投以很疑惑的眼光，「火鍋就愛這樣吃，誰跟我一樣？舉手、舉手！」結果許多北部人看完紛紛說話了。有醫師提醒，雞蛋最好還是煮熟再吃，否則可能會造成嚴重的腸胃炎風險。

原PO近日在「爆怨公社」分享自己吃火鍋的吃法，引起熱烈討論。許多人留言，「蛋黃加沙茶，蛋白涮肉或沾冬粉下去煮，煮好的冬粉拌沙茶」、「沙茶+蛋黃+辣椒+醬油是必須的，蛋白淋肉也是必須的，所謂一蛋兩用」、「超級懂吃！這樣才是老饕。」

請繼續往下閱讀...

▼原PO說，蛋白要沾肉涮。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

雞蛋,生雞蛋。（圖／Pixabay）

北部人紛紛說，「我是台北人，也是這樣吃，從小都一樣」、「北部人也多是蛋黃+沙茶啊」、「台北人沙茶蛋黃+1，沒有被異樣眼光過」、「我北部人，從小就這樣吃，不覺得有人覺得我奇怪。」也有彰化人響應這種吃法，「我也很愛火鍋沙茶醬放蛋黃，蛋白放一個碗裡，肉放進去攪一下再放進滾的火鍋裡，味道更鮮美～沙茶醬更溫潤的口感。」

不少人則透露南北火鍋店家差異，「剛上北部吃火鍋時，真的不習慣，南部都會附上一顆蛋，北部蛋要自費」、「南部有些店家都會附蛋，北部蛋要錢。」

對於生蛋黃沾醬，東華醫院副院長汪國麟曾在《DR.汪怎麼說》表示，生雞蛋不如煮熟了好吸收，但偶爾吃倒也無妨，要留意的反而是「沙門氏菌感染」，可能會造成嚴重的腸胃炎風險，所以最好還是煮熟再吃。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼冬天到了，許多民眾喜歡吃火鍋。（示意圖／記者陳俊宏攝）

▲▼火鍋、涮涮鍋、吃鍋。（圖／記者陳俊宏攝／嚴禁用於負面新聞）

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