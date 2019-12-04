車會暴衝！技師踩油門卡死…彎腰一看「怒比中指」　網轟：根本找死

▲技師踩油門，發現踏板卡死！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

暴衝釀車禍時有所聞，不過人為因素也屢見不鮮！一名技師大罵，最近來了一輛車子，車主抱怨會暴衝，就怕上路會鬧出人命，原PO趕緊檢查一番，原因讓他氣得怒比中指，更讓眾多網友譙爆「根本找死！」

一名男網友在臉書《爆怨公社》翻白眼表示，「身為一個技師，當客人說車會暴衝…」畢竟開車上路，安全最重要，他下意識打開車門，仔細檢查駕駛座的油門踏板，怎料右腳一踩，果不其然，踏板卡在腳踏墊裡。

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影片可見，技師一邊拿著手機一邊彎下腰，手奮力一撥，加油踏板才彈回到原來位置，而「暴衝」的關鍵原因蠢炸，原來車主墊了兩片腳踏墊，導致油板卡死。

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▲網友罵，根本來生命開車！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

最後技師忍不住比中指「回敬」三寶，影片曝光後，引發大批網友怒一波，狂轟「兩層真的會害死人」、「一堆這種X能，我做汽車美容還有遇到4-5層的」、「這個中指很可以」、「在加拿大修車，遇過墊六層的」、「手動定速的概念，老闆記得收查修費」、「修好了3萬」、「跟他說修好了 ，已幫你超度車上不乾淨的東西，不會再拉住你的油門了，收費八萬一」、「救他一命收個10萬都不過份」、「人生重來腳踏墊」。

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