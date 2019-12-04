面試被問體重！一坦承70kg秒被沉默：再通知　她吐小產心酸…努力化泡沫

▲對方聽到體重數字後，露出嫌棄表情讓原PO很受傷。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

「長那麼大，第一次被歧視。」一名女網友日前去面試，沒想到對方不僅突然問了身高體重，聽到答案後還露出嫌棄表情，彷彿像在說「乾！天哪！妳怎麼那麼胖！」讓原PO很受傷，「如果不是因為小產，也不願意自己這麼胖。」看到貼文後，網友馬上留言打氣，「版主很美，沒事！對方遲早碰釘子。」

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼文，說她日前去面試，前面一開始就是一般的問題，接著對方突然問到身高體重，原PO也如實以報「161／70」，「對方聽到『70公斤』，雖然沒有說什麼，但臉上的表情就是『乾！天哪！妳怎麼那麼胖！70公斤欸！』。」看著對方嫌棄的表情，她瞬間很受傷，「我知道我胖……但沒有到那麼胖吧？」

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女網友忍不住大吐心酸，說如果不是因為小產，她也不願意變這麼胖，「我不知道原來體重也是面試的一個環節。」面試結束後，她騎車回家的路上直接大哭，「我一直有自知之明，知道自己胖，婚紗也要求只修紋路不修身型，保留最原始的自己。」

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▲原PO面試被問身高體重，對方卻露出嫌棄表情。（示意圖／unsplash）

原PO也說自己有在運動、克制飲食，目前肌肉量和體脂肪都呈現好的進展，「但對方的表情我無法忘記……我胖！但是擋你家WiFi了逆？」最後她則表示，面試後，她聽聞對方在業界風評不好，不僅會對員工毛手毛腳，下班會電話騷擾，種種負評讓她釋懷很多，「但我還是祝福你永遠徵不到人！」

看到貼文後，不少人紛紛留言鼓勵她，「下次要聰明點，問一些不相關的就不用理他，來面試不是相親的」、「這算是侮辱耶」、「如果是嫌棄胖子，應該一眼就看得出來，看到70這個數字嫌棄也太怪」、「如果雇主會因為身材對你有歧視，那這個地方未來也不一定會有多好的發展，放寬心吧！」

也有網友好奇發問，「我覺得不是因為體重的關係欸，真的胖肉眼就看的出來了」、「為什麼面試要問身高體重」、「是什麼工作要看外表身形啊？是老天爺幫你迴避掉雷公司」。原PO也回應，「我確定是因為，問了體重後沉默一下就說再通知」、「後來聽聞他都找身材好的」、「中醫診所。」

還有人有同樣的經驗，馬上能懂原PO不舒服的心情，「我以前60公斤左右，只要有面試的工作都是直接約上班時間

超過65……後來甚至到80之後，是會被全身打量的那種，超扯」、「懂你感受，之前應徵高雄某家幼稚園，直接電話先問體重，後來直接跟我說他們的制服沒我的尺碼直接不用去面試。」

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