「洗澡的來了！」長照照服員嘆家屬「不尊重專業」：怎不自己帶回家顧？

▲很多老人家在生活上需要他人的協助。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

一名領有中華民國技術士證的「照顧服務員」在臉書上發文嘆道，許多家屬都不太尊重他們的職業和專業，對於他們照顧老人家的方式，沒有看到全貌就先批評一波，令人很無言。貼文一出，網友們都紛紛鼓勵他們辛苦了，「謝謝有你們」、「你們值得被善待」。

「今天會上來抱怨，並不是要討拍，只是想大家更了解照服員而已，也是請大家多尊重一點照服員罷了。」一名「照顧服務員」在臉書「爆怨公社」中發長文分享自己的工作，他表示自己從24歲開始就從事這行，不過3年多以來，也時常感覺到這個工作不太被人重視。

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他舉例，像是他一開始負責「居家服務」的部分，很多家屬看到他們都會說「洗澡的來了」、「打掃的來了」，讓他很不舒服，但反應過後對方還是依然故我。除此之外，很多人還會硬拗他們做一些合約上沒有的工作，但他們的工作項目都是經政府專人評估過的，如果不答應家屬的額外要求，就會被碎嘴說「都花錢了為什麼不做？」

▲原PO說，他們常被要求做合約以外的工作。（圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO指出，目前他改在機構服務，1名照服員要負責8名長輩，依然遇到許多令人白眼的事，像是有些爺爺奶奶因為已經失智了，幫他們換尿布時可能會被攻擊，因此照服員會經過家屬同意「使用約束」，但是不知情的路人看到後就會在旁邊碎碎念「怎麼把他綁在床上？」

原PO表示，當長輩們有攻擊行為、會自己拔掉鼻胃管時都有可能會使用約束；長輩不想吃飯，照服員多少還是得強迫他們吃一些東西、喝水，避免身形越來越瘦以及尿道炎，「我們被攻擊的時候你有看到嗎？有些時候並不是你眼睛看到的就是真的。」

他表示，由於他們是1個人對8位老人，有些家屬一來就瘋狂交代「我爸媽要如何照顧」、「要比照XXX辦理」，都讓他覺得蠻困擾的，「我只能說對不起，大家都是一樣的，沒有誰最特別，我們1個人要對8個」、「講得多愛你爸你媽，那怎麼不自己帶回家顧呢？」

原PO表示，會發出這篇長文，只是希望大家更了解他們的工作、多尊重專業而已，「請大家多點鼓勵，我會繼續走長照這一塊的。」

▲ 原PO希望大家能多一點尊重 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友們看完都紛紛表示「辛苦了」，「這是一份吃力不討好的工作」、「你是技術專業人士，值得被善待」、「謝謝你們，因為照服員照顧我的兒子，讓我也決定去受訓成為照服員幫助更多人」、「你們幫忙分擔了我們護理師的工作，謝謝有你們」、「在醫院照顧爺爺，看到隔壁病床的失智老人家，每晚都他鬧不睡覺，都是照服員耐心哄他」。

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