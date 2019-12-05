兒租屋同居！每周帶女友髒內衣褲回家給姐洗　「未來大姑」氣炸反擊

▲原PO表示，「都還沒嫁過來，就敢叫大姑洗自己內衣褲了…」（示意圖／取自PAKUTASO免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享朋友的兒子把女友髒衣服拿給姐姐洗，使得姐姐氣炸反擊，讓原PO不禁搖搖頭說，「這公主不能娶啊！」也有人認為男方的問題比較大，「是王子病吧，寵壞了弟弟。」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，某天和老朋友喝下午茶聊是非，想起對方兒子大自己兒子5歲，到了適婚年齡也有女朋友，就打趣問朋友「是不是快當婆婆了？」

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原PO表示，結果朋友狠狠地嘆一口氣指出，女兒前一天才和兒子女友打一架，八成又要吹了。她嚇一跳詢問，「好好的，幹嘛打架啊？」

▼有網友認為，男方把衣服拿回家叫家人洗，其實也滿王子的。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO說，原來兒子和女友在外面租房子同居，兒子大概一周回家一次，每次回家都把一周累積的髒衣服給姐姐洗，包含他女友的衣服、內衣褲。她心想難怪姐姐要跟弟弟的女友打架，「都還沒嫁過來，就敢叫大姑洗自己內衣褲了…」

原PO聽完不禁搖搖頭說，「這公主不能娶啊！」她後來補充指出，姐姐是先揍弟弟，再揍弟弟的女友，然後將他們的衣服丟到大馬路上。她回覆網友的問題說，兩人還沒分手。

對此，有網友留言，「兒子、女友都有錯，不可能不知道男友把髒衣服拿去哪洗，根本就故意的。兒子要寵女友就自己寵，憑什麼別人要幫忙。」也有人認為男方問題比較大，「是王子病吧，寵壞了弟弟」、「兒子的問題比較大，他寵出來的公主要家人承擔了」、「兒子把衣服拿回家叫家人洗，其實也滿王子的。」

也有人遇過類似的經歷，「我之前也是洗弟弟女朋友的衣服、內衣褲…外加煮飯、晾衣、收衣，疊衣…最後不爽，搬出。」

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