小周末離職！主管一看「要扣薪1天喔」　菜鳥傻眼：合理嗎...答案卻一面倒

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／周亭瑋報導

屏東一名男網友這個月換新工作，所以在上個月最後一個工作日離職；然而，人資主管表明，薪水僅算到最後在職日，所以無法領滿一整個月，必須扣一天薪水，這讓他相當不滿，直問「這是合理的嗎？」

男網友日前在論壇mobile01娓娓道來，他表示，自己在屏東某間公司當日班員工，是做了1年多的菜鳥，12月1日正式變換人生跑道，由於11月29日是周五，所以他在工作日最後一天辦理離職，「但人資經理說，離職辦理日即是最後在職日，所以11月30日（六）這天不能計薪，必須扣掉一天的薪水。」

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聞言，男網友立刻腦筋一轉，問道「那我下周一，12月2日那天再來辦理總可以吧？」結果對方竟回覆，慣例上沒在周一辦理的，如果真的需要，得請他向部門經理個別提出需求。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

一席話讓他不禁心寒，忍不住向網友尋求解答，「請問這樣是合理合法的嗎？為公司辛苦這麼久，臨走還要被這樣凹，心裡真不是滋味！」

對此，網友們紛紛回應，「前面合理啊，後面就......」、「薪水算到離職日當天沒有錯啊，不然除夕辦離職，薪水還要算到初五開工嗎？會講周一不辦離職，就是不爽讓你多賺2天的工資，才說出來的而已」、「都要離職了, 多領2天薪水也不會發財」、「都要走啦，也沒差」、「如果你申請離職，且離職單寫的是11/29，那薪水就只會結算到當天，這是正常的，並沒有人凹你」。

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