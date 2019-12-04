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國民黨彰化立委掛廣告有玄機！　民進黨：開始跟韓國瑜「拆夥」

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▲▼民進黨彰化行動中常會。（圖／記者陶本和攝）

▲民進黨彰化行動中常會。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／彰化報導

民進黨4日前往彰化，舉行行動中常會，民進黨彰化縣黨部主委邱建富指出，國民黨立委候選人的看板，已經跟國民黨總統候選人「拆夥」，反而是民進黨每一位候選人都跟總統蔡英文「同框」。

在彰化的立委選情上，邱建富表示，立委是「坐二保三搶四」，希望能盡力全壘打；他笑著形容，立委候選人陳秀寶就像是在本壘區，只要她能打出全壘打，大家都可以回本壘。

邱建富說，彰化有一個現象，就是國民黨的候選人本來都會跟韓國瑜一起掛廣告看板，但是這幾個月來，候選人開始出現「拆夥」的狀況；反觀民進黨陣營，每一位候選人都跟蔡英文「同框」。

在支持度方面，邱建富表示，在總統的選戰上，蔡英文民調的平均值大概落在50％左右，而4位立委的平均值則有35%左右，如果立委的支持度可以再拉抬3％至4％，至少可以選上3席立委。

對於彰化的選情，民進黨秘書長羅文嘉表示，「國民黨集體之惡」都在彰化，接下來民進黨目標不變，依然是總統連任、國會過半；至於戰術上，還是全黨各系統總動員，每一個部門都不可以輕忽，而支持者也要出來投票。

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