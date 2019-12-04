基隆單親媽全身剩100元！背1歲兒賣烤地瓜...想讓女兒回到身邊

▲單親媽背1歲兒賣烤地瓜，盼讓女兒早日回到身邊。（圖／翻攝自臉書／人安基金會-基隆平安站，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

基隆34歲林姓單親媽獨力扶養2個兒子，面對龐大經濟壓力，仍天天盼著在寄養家庭的女兒。為此，她背著1歲半小兒子到中船路擺攤賣地瓜，儘管收入不多，但她堅持，「我要努力賺錢，讓女兒能回到身邊。」

人安基金會-基隆平安站指出，林媽媽離婚後育有3子，老大念小六，排行老二的女兒在寄養家庭，最小的兒子則是1歲半，因為先天頭蓋骨癒合較慢，可能有發育遲緩問題，龐大的生活壓力及醫療支出，加上帶著孩子，讓她求職處處碰壁，因此求助基金會。

▲林媽媽一肩扛起沉重家計，決定從學烤地瓜開始。

其實，林媽媽求助基金會以前，背後還有一段插曲。根據《中央社》報導，林媽媽先前迫於無奈，必須領取物資生活，不料排隊時遭人訕笑，讓她一度非常受傷，直到後來重新振作，才在10月向人安基金會報名「給魚給竿，拉人一把」的烤地瓜方案。

基金會指出，林媽媽一開始沒錢搭公車來學烤地瓜，11月中旬才籌出車資，但全身上下也只剩100元。為了學習烤地瓜技術，林媽媽不知道燙傷了幾次，有時伴隨孩子的哭聲，她手忙腳亂，加上鍋爐溫度高達300多度，常常不小心就在手上留下印記，新舊傷不斷。

▲現在林媽媽不定期到中船路7巷口擺攤賣地瓜。

如今經過訓練，林媽媽每天早上7點多出門，背著小兒子從百福社區搭公車，再到中正區中船路7巷口賣烤地瓜，儘管賺得微薄，但她不畏風雨，因為她要證明自己能自力更生，也要爭取讓女兒回到身邊，讓母女倆早日團聚。

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