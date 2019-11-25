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慟！周日鹽酥雞之夜變調奪2命　宜蘭18歲姊騎車載4歲弟撞車雙亡

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記者游芳男／宜蘭報導

買鹽酥雞奪兩命！24日晚間近10時許，宜蘭冬山鄉香南路附近，發生18歲姐騎車載4歲弟買了鹽酥雞返家時，距住家約300公尺處，不慎從後撞上停放路邊貨車車尾，姐弟送醫不幸因傷重先後宣告不治，姊弟一同外出卻共赴黃泉，讓家人悲痛萬分。

▲▼宜蘭18歲姊載4歲弟買鹽酥雞，返家時撞路邊貨車（如圖）送醫不幸先後不治。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼宜蘭18歲姊載4歲弟買鹽酥雞，返家時撞路邊貨車（如圖）送醫不幸先後不治。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼宜蘭18歲姊載4歲弟買鹽酥雞，返家時撞路邊貨車（如圖）送醫不幸先後不治。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼宜蘭18歲姊載4歲弟買鹽酥雞，返家時撞路邊貨車（如圖）送醫不幸先後不治。（圖／記者游芳男攝，下同）

警方調查，車禍不幸身亡的賴姓姊姊是大一生，賴小弟弟讀幼兒園，24日深夜，賴女騎車載弟弟出外買鹽酥雞，返家途中，途經宜蘭冬山鄉香南路時，撞上停在路旁貨車，附近住戶聽到「砰」一聲巨響，看到姊弟倆倒地不起失去意識。

賴姓姐弟2人到院時，都無生命徵象，姊姊右大腿擦傷，全身多重鈍傷，小弟弟無明顯外傷，經過檢查，懷疑肝臟有撕裂傷，經過搶救，24日23時多姐弟陸續因傷重宣告死亡。

車禍現場留有2頂安全帽，機車置物籃有包炸物，被撞的小貨車停在路旁邊線，檢察官25日下午到冬山分駐所召開臨時偵查庭，傳喚貨車車主到案說明，車主表示，車子有停在邊線內，至於有無超出邊線，警方已拍證存證，相關跡證將送交監理單位鑑定。

檢警勘驗現場，發現雖有路燈，晚間仍然昏暗，且只距姊弟住家有300多公尺，約2分鐘車程。

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