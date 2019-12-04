宜蘭五十二甲溼地「樹上煙火」遭啃光！　「梨偽毒蛾」蟲蟲大軍入侵

▲宜蘭五十二甲溼地的穗花棋盤腳樹葉，被「梨偽毒蛾」蟲幾乎吃光，（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭五十二甲溼地眾多的穗花棋盤腳（又稱：水茄苳），開花時被譽為盛夏夜「樹上煙火」超美極了，最近陷入「蟲蟲危機」！穗花棋盤腳樹葉快被吃光光了，宜蘭樹藝景觀所投藥防治控制「梨偽毒蛾」蟲量，另，目前蟲害只發生在五十二甲，無擴大跡象。

到了夏、秋兩季的花期，穗花棋盤腳的花序一串一串漸次抽長，上頭有著圓圓的花苞，在白天看似珠簾，夜幕落下時，則有如夜空中的燦爛煙花，無與倫比的美麗，有「樹上煙火」之譽超美極了。

▲▼宜蘭五十二甲溼地的穗花棋盤腳開花超美。（圖／五結鄉公所提供，下同）

但目前宜蘭五十二甲溼地的穗花棋盤腳陷入「蟲蟲危機」！「梨偽毒蛾」蟲蟲大軍入侵，樹葉被蟲吃光光！沒樹葉那來養分促進開花！

宜蘭樹藝景觀所表示，「梨偽毒蛾」的蟲害每年都有，剛開始不明顯、很輕微，不容易發現，所造成的危害是開花狀況不理想，因為「梨偽毒蛾」會吃花苞嫩芽，導致後續開花不正常，「梨偽毒蛾」也會啃食葉片，所以看到葉子上面有坑坑洞洞。

宜蘭樹藝景觀指出，目前蟲害沒有擴大，現階段先將受蟲害的枝條做修剪，以降低蟲害量，後續再用藥物防治。2020年能否看到穗花棋盤腳的盛況，要看後續維護改善狀況，目前樹況不是很好，為了讓它往後每年開花、能夠慢慢恢復正常，修枝後還須施肥、預防性藥劑防治。

宜蘭五結鄉五十二甲溼地的穗花棋盤腳，種植於五股圳西側，綿延約數百公尺，早期居民是種植用來護堤，平均樹齡超過20年。

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