



▲創世基金會「創意料理做公益」，盼民眾熱情捐助。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

創世基金會台東院為推廣創意料理做公益，4日在台東市公所1樓大廳，邀請曾祖父是清朝貴族的型男主廚廣宏一大展身手，將石板烤山豬融合烏魚子，巧妙搭上香甜釋迦入菜，市長張國洲品嘗烏魚子黃金炒飯後直說讚，廣宏一御廚並致贈市長新書「一起來吃飯」，希望張市長有空時也能做做家常料理。藉由2道創意料理，號召各界嚐愛心料理，齊助植物人。

張國洲指出，大家都知道創世基金會長年以來在協助植物人安養方面，有非常大的貢獻，近年來也推動到宅服務項目，家中有植物人的家庭減輕許多負擔，但是非營利組織推動社會福利工作非常需要資金援助，因此創世台東院今天啟動寒冬募款活動，與在地農民合作，義賣台東釋迦及烏魚子，同時透過型男主廚廣宏一的巧手，將台東的山豬肉結合釋迦及烏魚子料理出「愛的美食」，相信會讓食物更為鮮美。

主廚廣宏一說，他遊歷過50個城市，但是只有台東每年會住4至5天，因為台東好山好水隨處都有食材可以料理，是他每年必來的主因。烏魚子是台灣特有的食材，大目釋迦是台東特有的農產品，為協助創世基金會釋迦與烏魚子禮盒義賣，他以烏魚子、山豬肉、釋迦，烹煮出烏魚子黃金炒飯及特有的釋迦沾醬搭配山豬肉與烏魚子，創意料理組合讓試吃者再3回味。

▼活動邀請型男主廚廣宏一大展身手。（圖／記者楊鈞典翻攝）

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