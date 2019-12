路透社報導「台灣總統候選人」告訴支持者　接受民調時說謊

▲韓國瑜要支持者唯一支持蔡英文登上路透社。(圖/記者屠惠剛攝)



記者林彥臣/綜合報導

台灣2020總統大選不僅全台民眾關心,國際媒體也相當關注,路透社日前就已一則題為《在選票的背後,台灣總統候選人告知持者,接受民調時說謊》(Behind in polls, Taiwan president contender tells supporters to lie to pollsters)來報導台灣的總統大選。

路透社11月29日報導指出,台灣將在明年的1月11日舉行總統大選,主要的在野黨競爭者告訴他的支持者,在接受民調時應該要撒謊,以欺騙執政黨以為自己獲勝。

報導指出,贊成與中國保持密切關係的總統候選人韓國瑜,在民意調查中一直落後民進黨的現任總統蔡英文兩位數以上的百分點。

▲路透社報導,目前大多數民調顯示,蔡英文領先韓國瑜。(圖/翻攝蔡英文臉書)



報導稱,韓國瑜告訴記者,有許多非常奇怪的民調,甚至是假的民調,人們應該拒接民調電話。但是韓國瑜又在臉書上發文表示,支持者們應該簡單地告訴民調單位,他們支持蔡英文,「從現在開始,接到民調電話請說,『我支持蔡英文』,我們一起讓民進黨開心到2020年1月10日!」

報導引述民進黨立法委員羅致政說法,韓國瑜的建議,要嘛告訴支持者對民調電話回答「不知道」,或是「唯一支持蔡英文」,這些都是很可笑且無知的,韓國瑜只是想讓自己的感覺好一些,最真實的輿論在街道、公園、宮廟、市場,除非韓國瑜躲在家裡不出去,否則他怎麼聽不見民意的變化。

報導指出,由於台灣媒體的政治傾向與政黨立場具備高度的關聯性,傳統上選民傾向認為民調是不可靠的,儘管目前大多數的民調結果都顯示,韓國瑜落後給蔡英文。

路透社報導原文

►他奶奶的美麗小秘訣!