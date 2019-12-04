國安局否認派員赴澳追查王立強案　藍委怒斥總統府製造假新聞

記者楊蕓／台北報導

王立強共諜案已進入調查程序，日前媒體報導，國安單位已經派員赴澳洲調查，國民黨立委王育敏4日在立法院內政委員會質詢追查調查進度，遭國安局、調查局否認有派員，王育敏痛斥，總統府聲稱一切都有掌握，根本是在說謊、製造假新聞。

▲國安局副局長胡木源。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院內政委員會4日邀請中央選舉委員會、大陸委員會、內政部、外交部、國防部政治作戰局、國家安全局、法務部、金融監督管理委員會、交通部民用航空局及國家通訊傳播委員會等單位就「境外勢力影響、操作、干預我國選舉之現況分析與防制作為」進行報告，並備質詢。

國民黨立委王育敏質詢時針對王力強案詢問國安局，「11月26日已經派員赴澳洲調查，調查半天到現在還沒有進一步消息……」，胡木源趕緊回答「我們國安局沒有……這是假新聞」，王育敏驚訝回「你們沒有派人去？」追問「這是哪個單位發出的假新聞？ 」胡木源回「我沒有發布。」

王育敏質疑，總統府告訴大家一切都在掌握中，「那是總統府亂講嗎？」、「國安局有沒有介入？還是調查局主導？」胡木源表示「已進入司法調查程序」、「國安局沒有派人」，主管調查局的法務部次長陳明堂則說，此案經媒體報導後介入調查，已由台北地檢署透過法務部、外交部，向澳洲政府請求司法互助，目前還沒有派人去澳洲。

召委林為洲則當場宣讀媒體報導內容，根據媒體11月26日報導指出，蔡英文總統當時回應，此事件是攸關國安的重要事情，調查單位、執法單位已經在做必要的調查，「國安部門也證實，已派員前往澳洲進行適時且必要的合作」，林為洲質問，「現在是蔡總統製造假新聞？還是國安局製造假新聞？」

胡木源說明，其他單位有駐澳洲人員，但國安單位沒有派員，僅有跟國際合作有方情資交換。王育敏痛批，這是涉及國安層級的事件，連派人都沒派，現在到底是誰在說謊？如果有專案負責人那就要對外發言，反駁不正確訊息。

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