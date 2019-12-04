台南使用未處理焚化爐渣填充基地　陳致曉按鈴告賴清德瀆職圖利

▲台南市立委參選人陳致曉，前往台南地檢署按鈴控告前台南市長賴清德涉嫌瀆職圖利。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

全國最大焚化爐渣底處理公司「映誠」販售高度摻合「未事前處理」的焚化爐渣底的砂土給各工程公司，污染嚴重案情集中在台南市，台南市立委參選人陳致曉12月4日上午前往台南地檢署按鈴控告前台南市長賴清德涉嫌瀆職圖利。

陳致曉指出，映誠公司在2016年遭起訴、判決的10個汙染案件中，案情最重的都集中在台南，包含各台南路平專案、重劃區、景觀工程！最可惡的是，南鐵居民被浮濫強徵、掠奪家園後，竟然還被驅趕至有毒土地上！

這些「焚化爐渣底」是各式爐渣中具最高毒性，其富含強鹼、重金屬與世紀之毒戴奧辛。市民不慎接觸後，將使孕婦生下畸形兒、幼兒發育不全、青少年不孕、提高致癌率、觸發老年癡呆症！

前台南市長賴清德作為醫師，非常清楚「焚化爐渣底」對市民健康的危害。但是，在知情之後，不但沒有根據合約要求承包商改善、刨除，竟然還「付錢驗收」這些遍布台南路平專案、重劃區、景觀工程的有毒工程！這些劇毒物至今仍在台南土地，地下水及雨水又使被汙染範圍擴大。廣泛的台南市民繼續被毒害！

他認為賴清德的行為，明顯違反《刑法》第130條瀆職造成公眾災害罪，及《貪污治罪條例》第6條瀆職圖利罪。

陳致曉說他揭露此訊息後，台南市政府的辯白漏洞百出，明顯不符司法調查所得事實，甚且誹謗他是為個人私利而揭發此公共議題弊案。立委林俊憲為了包庇賴清德的違法行徑，竟然輕挑地將此毒害市民的嚴重公眾問題扭曲為他是「刷存在感」。為了捍衛台南土地安全與市民健康，並逞治官商權貴勾結，他決定至台南地檢署按鈴申告賴清德涉嫌瀆職圖利。

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