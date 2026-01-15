北宜高鐵掀討論　行政院：有助長途旅客需求、行政程序進行中

▲北宜高鐵近來掀起討論。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者陳家祥／台北報導

前政務委員張景森日前痛批北宜高鐵計畫是「史詩級錯誤」，前交通部長賀陳旦等人也呼籲喊卡。對此，行政院今（15日）指出，北宜高鐵有助台中、台南及左營長途旅客需求，國發會審查結論也支持，交通部現已按照相關意見修正，於今年1月再函報國發會，相關行政程序進行中。

針對北宜高鐵計畫，前行政院政務委員張景森、前交通部長賀陳旦等人呼籲政府喊卡。另一方面，宜蘭藍綠陣營則齊聚發起「力挺高鐵」行動，宜蘭縣代理縣長林茂盛說，交通是宜蘭的發展命脈，呼籲行政院早日核定開工。

國發會指出，北宜直鐵原方案路線穿越翡翠水庫集水區，長期存在環評爭議，經交通部重新評估後，改推動高鐵延伸宜蘭。該方案除可改善台鐵樹林至七堵路段既有運輸瓶頸外，也能紓緩宜蘭對外交通壓力，同時增加花東鐵路整體運能，為花東地區提供新的聯外運輸選項，有助提升軌道運輸效率與區域交通平權。

國發會說，交通部鐵道局民調顯示，沿線居民支持度達79.6%。高鐵延伸宜蘭，總經費約3,521億元，但完工後台北至宜蘭行車時間可縮短至28分鐘，明顯優於現行台鐵約68至82分鐘，也比北宜直鐵方案需56至64分鐘更具競爭力。

行政院發言人李慧芝今天主持院會後記者會時指出，北宜高鐵有助台中、台南及左營長途旅客需求，事實上，經過多年審慎研析後，已經完成可行性和綜合規劃，國發會去年12月中召開過研商會議，審議結論也是支持北宜高鐵計畫，交通部也按照會議結論及各單位審查意見修正，在今年1月再函報國發會，目前相關行政程序都在進行當中。