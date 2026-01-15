　
政治

北宜高鐵掀討論　行政院：有助長途旅客需求、行政程序進行中

▲▼高鐵新竹站。（圖／記者姜國輝攝）

▲北宜高鐵近來掀起討論。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者陳家祥／台北報導

前政務委員張景森日前痛批北宜高鐵計畫是「史詩級錯誤」，前交通部長賀陳旦等人也呼籲喊卡。對此，行政院今（15日）指出，北宜高鐵有助台中、台南及左營長途旅客需求，國發會審查結論也支持，交通部現已按照相關意見修正，於今年1月再函報國發會，相關行政程序進行中。

針對北宜高鐵計畫，前行政院政務委員張景森、前交通部長賀陳旦等人呼籲政府喊卡。另一方面，宜蘭藍綠陣營則齊聚發起「力挺高鐵」行動，宜蘭縣代理縣長林茂盛說，交通是宜蘭的發展命脈，呼籲行政院早日核定開工。

國發會指出，北宜直鐵原方案路線穿越翡翠水庫集水區，長期存在環評爭議，經交通部重新評估後，改推動高鐵延伸宜蘭。該方案除可改善台鐵樹林至七堵路段既有運輸瓶頸外，也能紓緩宜蘭對外交通壓力，同時增加花東鐵路整體運能，為花東地區提供新的聯外運輸選項，有助提升軌道運輸效率與區域交通平權。

國發會說，交通部鐵道局民調顯示，沿線居民支持度達79.6%。高鐵延伸宜蘭，總經費約3,521億元，但完工後台北至宜蘭行車時間可縮短至28分鐘，明顯優於現行台鐵約68至82分鐘，也比北宜直鐵方案需56至64分鐘更具競爭力。

行政院發言人李慧芝今天主持院會後記者會時指出，北宜高鐵有助台中、台南及左營長途旅客需求，事實上，經過多年審慎研析後，已經完成可行性和綜合規劃，國發會去年12月中召開過研商會議，審議結論也是支持北宜高鐵計畫，交通部也按照會議結論及各單位審查意見修正，在今年1月再函報國發會，目前相關行政程序都在進行當中。

01/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股AD

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

1.25兆軍購特別條例的內容近期引發討論，國防部戰略規劃司長黃文啟今（15日）在院會後記者會說明，時間不等人，不要認為預算編了之後馬上可以執行；他提醒，今年全球各國都在增加國防預算，也就是在未來幾年之間，大部分國家都會大量採購武器裝備，很多都是跟台灣同形式，「晚一天簽約拖的時間不是1、2天，也不是1、2個月，一但別的國家單子插進去後，等待時間的可能是幾年」，請立法院將特別預算付委進入審查階段，詳細看一下整個規劃。

