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殺人犯楊振隆當紀念館長　毒品前科立委參選人張瀚天：不能雙重標準

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▲▼國民黨彰化縣第2選區立委參選人張瀚天推出競選影片「汙點篇」，讓選民檢視。（翻攝自張瀚天影片）

▲國民黨彰化縣第2選區立委參選人張瀚天推出競選影片「汙點篇」，讓選民檢視。（翻攝自張瀚天影片）

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨主席卓榮泰4日下午3點帶領中常委以及區域立委候選人在彰化市沿街車隊遊行，訴求民進黨堅定「反毒反黑」之決心，被認為是針對有毒品案前科的國民黨彰化縣第二選區立委參選人張瀚天而來。張瀚天4日也公布第3支影片「汙點篇」反擊， 將過往錯誤的往事赤裸攤開，讓選民檢視他從年輕到現在，長期從事公益關懷弱勢的點點滴滴。

影片中，張瀚天以228國家紀念館長楊振隆曾在50 年前犯下殺人案為例，楊振隆在接受訪問時坦承面對，提到：「50年來，除了接受國家的懲罰和法律制裁外，戰戰兢兢地度過人生，只求能以改過遷善的心情，彌補少年時期所犯的錯誤」。如果民進黨政府認為楊振隆是真心懺悔而委以重任，為什麼要以雙重標準對待像他這樣真心想服務社會的人。試問，這樣的汙點還要繼續被潑黑墨、渲染嗎。

▲▼國民黨彰化縣第2選區立委參選人張瀚天推出競選影片「汙點篇」，讓選民檢視。（翻攝自張瀚天影片）

▲國民黨彰化縣第2選區立委參選人張瀚天推出競選影片「汙點篇」，讓選民檢視。（翻攝自張瀚天影片）

張瀚天表示，在這次選舉過程中，對手陣營從中央到地方持續窮追猛打，見獵心喜的踩著「污點」不放，中央重量級輔選大將站台，還可以直指：「做錯事的人，要知道什麼地方可以去，什麼地方不能去」。如果整個社會該如此，有了污點就該躲在陰暗角落，讓污點跟著自己一輩子？更遑論去服務地方、服務社會。

「一個人生命中，如果有了污點該怎麼做？」影片的開頭就以一面面的空白，加上其中一面牆壁上的汙點點出主題，再以支持者表示：「浪子回頭金不換」、「為人民服務做得好，誰沒有過去」、「以前那個叫故事，重要的是今天和明天」、「以前都做善事，到了當選做壞事，有用嗎」。

▲▼國民黨彰化縣第2選區立委參選人張瀚天推出競選影片「汙點篇」，讓選民檢視。（翻攝自張瀚天影片）

▲國民黨彰化縣第2選區立委參選人張瀚天推出競選影片「汙點篇」，讓選民檢視。（翻攝自張瀚天影片）

在影片中，張瀚天拿香拜拜，在神明面前發誓：「感謝關聖帝君的疼惜，我張瀚天27年來認真做事，真心為鄉親來服務。」再呼應鄉親提及：「一定要讓大家覺得，跟年輕時做的不一樣」、「兩次議員選舉都最高票，就知道選民對他的期待」。

張瀚天強調，彰化人是善良、溫和的，歧視和仇恨的選舉文化，不是大家想要的；他會將年少時的汙點化為前進的動力，就像影片最後開出豐盛的果實。

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