蔣萬安推營養午餐免費　綠議員：醫護、警消人員首都加給趕快發

台北市長蔣萬安日前宣布營養午餐免費，基隆、台中、高雄、台南等縣市也紛紛跟進。民進黨秘書長徐國勇昨日直言，已經有10個縣市在做營養午餐了，難道蔣萬安不會覺得慚愧嗎？現在選舉到了就要想來騙個選票嗎？民進黨台北市議員林延鳳今（15日）也指出，蔣萬安現在給感覺財大氣粗，因為手上有有很多經費，想要跟中央做抗衡，如果台北市不需要中央的補助跟挹注的話，就請蔣萬安宣布「首都加給」，包含醫護人員、警消人員的首都加給，趕快發！

徐國勇昨日質疑，營養午餐是蔣萬安開始做的嗎？不是嘛，台北市的財政最好，他當過台北市議員，也是台北市選出來的立法委員，在台北市今天蔣萬安宣布營養午餐免費之前，已經有10個縣市在做營養午餐了，「難道蔣萬安不會覺得慚愧嗎？」蔣萬安現在突然間做了，好像變他的功勞，好像整個營養午餐是他帶動的，錯了。蔣萬安之前已經有10個縣市在做了，而且那10個縣市的財政跟台北市比起來差太多了，人家做得到，為什麼台北市做不到？

林延鳳今日表示，蔣萬安如果那麼關心營養午餐免費的議題，為什麼市長任期前3年不趕快做，而是等到要接近選舉的現在才在撒幣，用政策買票的動機已經非常的明顯，就是為了要選舉。

林延鳳諷刺，蔣萬安現在給人感覺財大氣粗，因為手上有有很多經費，想要跟中央做抗衡。如果台北市不需要中央的補助跟挹注的話，就請蔣萬安宣布「首都加給」，包含醫護人員、警消人員的首都加給，請你趕快發。