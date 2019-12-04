韓國瑜民調落後15%　沈富雄：錯估韓粉！拔掉賴以維生的氧氣管

▲韓國瑜。（圖／記者翁進忠攝）



記者呂欣玫／綜合報導

距離2020總統與立委選舉不到40天，根據媒體最新民調指出，總統蔡英文領先國民黨總統候選人韓國瑜15個百分點。對此，前立委沈富雄4日表示，韓粉軍心渙散，願意守住電話的粉少了，「韓粉是韓賴以維生的氧氣管，你已經不顧生死，把它拔掉了。」

根據《TVBS》最新民調指出，蔡英文領先韓國瑜15個百分點，政黨支持度上國民黨雖下滑至31%，但仍領先民進黨的24%。

對此，沈富雄分析，第一，偏藍選民的部分，上次民調中自認國民黨與自認民進黨之比為29：20，其他機構則為綠略大於藍；第二，偏藍當中韓粉比重偏多，因為他們一定去投票，而且表態率高；第三，表態率奇高，約90%；第四，中立選民偏低，通常小於20%，不像其他民調約30%左右；第五，結果對韓有利，最近一次的民調，韓只落後8%，其他民調則落後15-20%，韓陣營及韓粉們往往以此互相鼓勵取暖。

沈富雄認為，對韓的出招，這個別具一格的民調會有什麼變化呢？第一，韓粉軍心渙散，願意守住電話的粉少了；第二，藍營挺韓的軍心動搖，在自認為國民黨的樣本（24%）中，挺韓的百分比由88%降為82%；第三，韓支持度跌6%，幾乎全來自藍營；第四，樣本中有這麼大一塊是韓粉，如果都聽韓指揮的話，蔡的支持度應大幅上揚，而蔡的大幅上揚8%，來自「未決定」者的無奈歸順。

沈富雄表示，韓錯估了韓粉，大部份韓粉良知未泯，常識仍在。昏君之命，有所不受。看了本文後，韓粉不必氣急敗壞，韓本人也應該心裡有數，為了最後40天可以護住老臉，找台階下，這場荒唐劇，無以名之，可稱為「掩耳不盜鈴」，想騙社會大眾，連自己也騙不了。「韓粉是韓賴以維生的氧氣管，你已經不顧生死，把它拔掉了。」

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