挺韓名嘴認識楊蕙如「她沒那麼壞」　但欠蘇啓誠一個道歉

▲陳揮文認為楊蕙如沒那麼壞，但欠蘇啓誠一個道歉。（圖／翻攝飛碟聯播網）



記者蔡文鈴／台北報導

「卡神」楊蕙如遭檢調查出在網路上操縱輿論，間接釀成前大阪辦事處處長蘇啓誠輕生，引發藍營抨擊，國民黨候選人韓國瑜更是強力要求民進黨徹查到底。對此，挺韓名嘴陳揮文3日在電台廣播中表示，其實楊蕙如沒那麼壞，但是她欠蘇啓誠一個道歉。

陳揮文提到，「我認識楊蕙如，她沒那麼壞，她就是要賺錢，愛錢、開公司、接案子，本來想從政、選立委...」，事情的發生一定不是故意的，但楊蕙如欠蘇處長一個道歉，特別要跟他家屬致意。

陳揮文表示，自己認識楊蕙如，「但她沒那麼壞」，發生了蘇啓誠的悲劇，楊蕙如有責任要出來交代，「因為你要出來幫謝長廷講話，但後面的發展不是她能控制的。」

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