卡神養網軍　郝龍斌：民進黨初選殺到見骨！賴清德心有戚戚焉？

▲蔡英文、賴清德 。（資料照／記者張一中攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北地檢署查出，「卡神」楊蕙如是網軍首領，涉嫌利用PTT帶風向，間接造成大阪辦事處處長蘇啓誠自殺，而楊蕙如透過下線發放網軍每人每月新台幣1萬元。對此，國民黨副主席郝龍斌表示，「網軍霸凌殺人，賴神是否心有戚戚焉？」

郝龍斌表示，網路上恣意狂飆的網軍，始終不顯山不露水，就連當初民進黨初選殺到見骨，賴清德拜託蔡英文「要求她的網軍停止攻擊」，卻還遭到一面倒地反嗆，甚至批「說法和泛藍87分像」。

郝龍斌指出，沒想到藉由駐日外交官蘇啓誠輕生案，檢方起訴指揮帶風向的卡神楊蕙如與其下線，公開確認網路確有網軍的存在，「我真想問問賴清德，看了蘇處長同樣飽受網軍霸凌的遭遇，看到這些網軍張牙舞爪地大打人格毀滅戰，最終搞出人命來，是否心有戚戚焉？」

郝龍斌提到，網路霸凌在民進黨政府縱容與推波助瀾下，居然嚴重到有人因此輕生，真是駭人聽聞，看到這些人拿錢辦事，肆無忌憚地幫駐日代表謝長廷打掩護、帶風向，與當初農委會浮上檯面的1450如此神似，根本是一脈相承，政府機關裡還有多少經費、多少人員，搞這些帶風向的把戲？

郝龍斌批評，過去每逢選舉，民進黨向來的手法就是不斷抹黑對手，企圖營造屈打成招、陷害忠良的氣氛，好讓你在選前百口莫辯，到了網路世代，變本加厲，網軍搭配媒體、粉絲專頁，加上名嘴交叉雙打，企圖製造輿論，販賣廉價的正義感，以愚弄民眾與年輕人，達到為政治牟利的目的，實在可恨。

郝龍斌還說，「說穿了，楊蕙如不過是這條網軍霸凌產業線的小頭目罷了」，綜觀過往表現，不乏以興辦活動為名、向政府機關申請預算經費的諸多前例，檢調既查出有人付錢給網軍，那網軍運作經費從何而來？受何人指揮？是否有國家機器介入其中？民進黨在撇清之餘，是否也應該給大家一個清楚的交代？

針對網軍事件，賴清德表示，這個都還要查證，等到司法釐清才可以進一步說明。對於楊蕙如曾跟民進黨大咖如謝長廷等人合照，賴清德重申，他們本來就是朋友，卡神事件要等到司法釐清以後，才能水落石出，才能進一步說明。

檢方查出，楊蕙如透過LINE群組「高雄組」，指示下線蔡福明、LINE暱稱「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人，在PTT等社群媒體上發文、支持、批評特定文章，或增加留言以提高文章能見度。

檢方指出，之後群組內的網軍再將其留言截圖給蔡福明、「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人作證明，楊蕙如再透過蔡男、「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人發放網軍每人每月新台幣1萬元。

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