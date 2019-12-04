全台「選民最難選」選區！左邊蔣萬安、右邊吳怡農…雙帥看板讓網友戰翻





▲女網友遇到蔣萬安和吳怡農的競選看板，讓她直呼「全台灣顏值最高的路口」。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

政治中心／綜合報導

2020總統立委大選倒數38天，過去被譽為「立院男神」的立委蔣萬安，這回碰上擁有結實身材的民進黨籍吳怡農來挑戰台北市第3選區立委寶座，由於兩位候選人顏質都超高，使許多女網友們陷入猶豫階段。近日有網友發現，某路口分別擺了蔣萬安、吳怡農的競選看板，讓她直呼「全台灣顏值最高的路口」，也引來其他女網友大戰誰比較帥。

一名女網友2日在「爆廢公社二館」貼出照片，只見在大直美麗華附近的路口，分別擺了蔣萬安、吳怡農的競選看板，且相隔不到30公尺，使她大讚「全台灣顏值最高的路口！」而女網友也強調，「單論皮相，不戰政治偏頗評論。」

該文章貼出後，立刻吸引4000多人按讚，許多女網友也開始評論兩人長相，「當然是農農帥」、「當然是吳怡農」、「當然是萬安最帥阿」、「蔣萬安跟吳怡農不同類型，但蔣萬安+1」、「好舒服的畫面」、「絕對是蔣萬安」、「純看臉比較喜歡吳怡農」、「我只想看兩個人在一起（誤」、「全台灣選民最難選的區域」。

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