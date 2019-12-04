影／楊蕙如養網軍風波延燒…徐國勇：內政部有網軍我就下台

記者楊蕓／台北報導

「卡神」楊蕙如涉入操作網軍帶風向，釀成前大阪辦事處長蘇啟誠自殺。內政部長徐國勇4日在立法院受訪時強調，因為內政部沒有網軍的預算，所以內政部沒有網軍，「如果有網軍我就下台，就這麼簡單。」

▲內政部長徐國勇。（資料照／記者屠惠剛攝）

徐國勇說，每個有爭議或需要的都有網軍，從美國資料也看得出來，大家一直在講網軍，但現在定義沒有很明確、嚴謹，我記得我在立院曾被立委問過內政部有無網軍，我當時回答很簡單，「我說內政部沒有網軍，如果有我就下台，就這麼簡單，因為內政部沒有網軍的預算，所以內政部沒有網軍。」

儘管民進黨已聲明與楊蕙如沒有關係，但台北市議員游淑慧昨天在臉書PO出照片，指出楊蕙如和謝長廷、蔡英文連任競選辦公室文宣群副執行長林鶴明、徐國勇等人曾同框合照，質疑楊蕙如與民進黨關係匪淺。

對此，徐國勇解釋，他跟很多國民黨人士、樁腳也都有合照，民意代表在宮廟活動、獅子會活動，照相很正常，「用一張照片看圖說故事沒有意義，像前幾周我跟國民黨議員、立委候選人也同台，這又怎麼解釋？看圖說故事說不完。」

至於照片拍攝場合是在歡送謝長廷赴日，徐國勇則說，謝長廷院長去日本當大使，當時他的身份是立委，歡送他很正常。