快訊／網軍IP來自綠委辦公室？立法院查到了：研究大樓2、3樓

▲國民黨團記者會。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

台北地檢署查出，與綠營關係良好的「卡神」楊蕙如就是網軍首領，每個月發給下線網軍一萬元，間接造成大阪辦事處處長蘇啟誠自殺案，4日傳出網軍IP位置就在民進黨立委黃國書辦公室。立法院稍早發出新聞稿回應：「立法院資訊處表示，210.69.138.169之IP為本院中興大樓（立委研究大樓）2、3樓對外IP之代表號。此外，根據現行通訊技術，IP也可以遭偽冒，或論壇平台遭受入侵，竄改紀錄。」

由於辦公室恰巧位於中興大樓3樓，黃國書也回應表示，他與楊蕙如根本不熟，兩人也從沒合作關係，有可能立法院很多辦公室使用同一IP，並非固定在同一辦公室，已經請立法院資訊室後續說明清楚。

監察院的調查報告指出，卡神網軍集團的PTT帳號「idcc」，當初是使用日本東京的IP上網發文帶風向；有個帳號「TFedrex」，也曾經使用過同個日本東京IP上網，又曾使用過立法院的IP（210.69.138.169）上網，「TFedrex」和「idcc」疑似是同一人。

若以「TFedrex」使用過的立法院IP紀錄查詢，發現有人三度使用這個立法院的IP上網發文，轉載民進黨立委黃國書的臉書內容，而黃國書的某位助理也曾用同個IP上網，發文徵求問卷對象。

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