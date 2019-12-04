21車連環撞！熱心哥高速路攔車示警　2度險遭打滑車輛輾過

實習記者羅明輝／綜合報導

南韓上（11）月15日發生一起嚴重車禍，當天早上7點，多達21輛車在光州至原州的高速公路上連環追撞，造成3人受傷。近日一段車禍的行車紀錄器畫面在網路上曝光，拍下車禍當時，曾有名熱心男駕駛站在路邊，不斷向經過的車輛揮手警告，試圖阻止後方車輛繼續追撞，甚至好幾度差點被來車輾過的驚恐瞬間。

根據「SBS NEWS」報導，15日早上7時40分左右，光州到原州間的高速公路因路面結冰，相當濕滑，導致至少21輛汽車失控打滑，在短短半小時內撞成一團。就在車禍發生期間，曾有一名男駕駛站到外側車道，不斷向後方車輛用力揮手，示意這些車輛減速、及時停車，試圖阻止車禍變得更加嚴重。

▲ 熱心男駕駛在路邊不斷揮手，試圖阻止後方車輛追撞。（圖／翻攝自전장철臉書）



其中一輛小轎車似乎來不及煞車，朝著男駕駛的方向直衝，嚇得他慌張地往內側車道閃避，過程中不小心滑倒，就這樣身體往後一仰，驚險躲過了撞擊。還沒還得及喘口氣，內側車道這時又有輛汽車朝他疾速駛來，他連忙撲向右側車道，千鈞一髮再度躲過一劫。

▲ 男駕駛不小心滑倒，千鈞一髮的躲避後方來車。（圖／翻攝自전장철臉書）

▲ 內側車道又一輛車疾駛而過，嚇得男駕駛急忙往右邊移動。（圖／翻攝自전장철臉書）

就在男駕駛起身，一拐一拐向路邊走去，想快速逃離現場時，後方又有好幾輛轎車呼嘯而過，同樣因為打滑，不是整輛車在高速公路上旋轉了一圈，就是追撞其他事發車輛，現場簡直是亂成一團。

據悉，之所以會釀成21輛汽車追撞的意外，是因為當時光州地區才剛下過一場雨，再加上低溫，導致高速公路路面結了一層薄冰，又叫做「黑冰」。黑冰路面的滑度相較一般路面滑14倍，也比雪地滑6倍，許多車輛根本來不及煞車，才會接連追撞。

▼ 光州至全州高速公路因為路面結冰，發生21輛汽車追撞的意外。（圖／翻攝自전장철臉書）

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