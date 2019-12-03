快訊／綠營網軍現形、砂石案纏身　李佳芬泛淚：不管你再怎麼黑我都不怕！

記者羅婉庭／台北報導

近日除了國民黨候選人韓國瑜夫人李佳芬家族砂石事業被立委黃華昌指控有所不法。台北地檢署正式以「侮辱公署罪」起訴「卡神」的楊蕙如，讓民進黨網軍再度成為焦點。李佳芬3日表示，「不管你再怎麼黑，我都不怕你黑！」

▲李佳芬出席台北市婦工總會成立大會。（圖／記者呂佳賢攝）

李佳芬出席「台北市婦女工作總會暨黨籍立委韓國瑜後援會成立大會」致詞表示，她說自己常告訴孩子，不要對人性的光明面失望，要相信人性是善良的，台灣在這段時間來很多人很憤怒，但相信如果每個人心中都有正向的力量。

她呼籲現場的後援會婦女，在此時此刻，一定要拿出婦女安定社會的精神，這麼辛苦奮鬥了幾十年、建造了家庭與穩定發展的國家，絕對不容別人摧毀它，一定要用足最後40天的時間，國民黨要努力的讓總統勝選、讓立委進國會。



李佳芬喊話，「我們用青天白日這種光亮，我們用最正向的力量來照耀整個台灣，我管你怎麼黑，我就是不怕你黑，不管外界怎麼黑，我都不怕，會勇敢走下去！」

李佳芬表示，自己最近跑了七個國家，日本的進步不言可喻，但是東南亞的進步讓大家寒毛豎立，經濟成長衝到6-6.5％以上，從這些國家中，除了看見台商、華僑在當地努力打拚外，更可怕的是這些國家的國際化，讓人十分驚訝。我們以為，柬埔寨過去的軍政府，讓外界覺得不可能進步的比我們快，他們的基礎建設雖然不如台灣，但老百姓求進步、發展的精神，令人敬佩。

李佳芬說，不少台商對於台灣的經濟與主權十分憂心，當他們在海外打拚多年後回頭一看，發現國家快要不見了，「人只有在異鄉，才知道自己的國家有多重要」。海外華僑認為自己分為三個區塊，分佈中國大陸、台灣這兩個國家的華人都有國家保護，但只有海外的華僑是非常孤獨的，若國家不夠強盛，都不知該怎麼介紹自己的出處。

李佳芬指出，台灣企業界共同的問題是找不到工業區，才往東南亞拓展，台灣這20多年來，跟許多東南亞國家有「姻親關係」，如果我們好好愛惜這些企業家的女兒，他們有美好的婚姻有何等重要，政府若想拓展海外關係，台灣在國民外交方面有優勢。

除此之外，李佳芬說，台灣身處的環境，到底要給下一代什麼樣的教育？教育改革是必須符合21世紀國際的需求，年輕人必須具有國際競爭力。她指出，不理解為何教育部說三年後要在高中課程加入本土語言必修時數，她認為根本不需要將這個列入時數，台灣沒有規定要用什麼語言，只要聽得懂就好了，教育必須看孩子的需求。

她說，新加坡電影裡也是夾雜各種語言，但是共通語言就是英文，台灣的共通語言就是中文，中華文化代表了品格教養，四書五經也以其著要性，但政府卻不斷的污名自己的文化。

李佳芬表示，有華僑告訴她，還好他讓孩子沒有在台灣受教育，而是在菲律賓受教育，因為家長認為天主教、佛教思想純正、對孩子比較好，李佳芬納悶「為什麼台灣是亞洲中民主化非常進步的國家，為何會讓人又這樣的印象？」台商、華僑學的語言多樣化，都是中英文與當地語言，他們也不會忘記華語，不會忘記自己的根本；她強調，發展國際化並不會讓本土、母語文化消失。