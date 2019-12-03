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蔡英文要新屋鄉親再給她4年　全力支持黃世杰讓國會過半

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▲蔡英文總統懇求支持者再給她４年。（圖／記者楊熾興攝）

▲蔡英文總統懇求新屋鄉親再給她４年。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

蔡英文總統3日下午參加桃園市新屋區小英後援會成立大會，她說，新屋鄉親從未讓她失望過，那蔡英文也未讓新屋支持朋友失望，再給蔡英文4年好不好，未來國家發展一定更強，但施政一定國會要過半，請新屋鄉親全力支持民進黨提名她的學弟立委候選人黃世杰，讓新屋這席立委一定要上，進入立法院打拚。

▲蔡英文呼籲全力支持立委候選人黃世杰進入立法院共同打拚。（圖／記者楊熾興攝）

▲蔡英文呼籲全力支持立委候選人黃世杰進入立法院共同打拚。（圖／記者楊熾興攝）

新屋區小英後援會是桃園市立委第二選區率先成立，由前鄉長陳江順擔任會長，下午的成立大會擁入千餘位鄉親，展現新屋民眾支持蔡英文連任的氣勢，市長鄭文燦表示，新屋鄉親在民進黨未執政時就以過半選票支持黨提名候選人，如今是回饋的時候，所以包括部立新屋分院的擴建醫療大樓，如今也獲得總統蔡英文全力支持，也希望鄉親支持蔡英文和百年以來第一位立委候選人黃世杰進入立法院。

▲新屋區小英後援會擁入上千位民眾，會後並領取土司。（圖／記者楊熾興攝）

▲新屋區小英後援會擁入上千位民眾，會後並領取土司。（圖／記者楊熾興攝）

蔡英文總統一上台就對鄉親感謝，因為她從2008年擔任主席以來，不論選舉再困難，在新屋的選舉每一次都過半，而且都得到新屋鄉親最大的支持，蔡英文表示，新屋鄉親從未讓她失望過，那蔡英文也未讓新屋支持朋友失望，再給蔡英文4年好不好，但蔡英文需要黃世杰的幫忙，也希望20201月11日支持她台大的學弟黃世杰進入立法院打拚。

蔡英文說，經濟部通過台商回台投資7000多億，其中桃園就有1538億為全國各縣市第一名，桃園是下一個科技產業最好的地方，中央政府也會全力支持桃園，成為北部發展最重要的引擎；再給她4年未來國家發展一定更強。

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