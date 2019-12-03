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八點檔反派男星安定亞回高雄選立委　新崛江總部「花籃全倒」遭破壞

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▲高雄立委參選人李建輝總部遭破壞 。（圖／記者洪靖宜攝）
▲高雄立委參選人李建輝競總遭破壞。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

台灣維新黨投入2020大選目標進軍國會，曾出演本土劇演員李建輝將在高雄市鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅參選；不過他的競選總部才剛成立沒多久，2日總部外頭就遭到破壞，花籃全倒地，花盆也碎滿地，雖然不想亂猜測是誰破壞的，但希望「選舉是一時的，但高雄人的純璞和熱情，不要被惡意的人事物所操控和影響」。

▲高雄立委參選人李建輝總部遭破壞 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄立委參選人李建輝競總遭破壞，目前已報警。（圖／記者洪靖宜翻攝）

第6選區台灣維新黨參選人李建輝，其實是鄉土劇八點檔演員安定亞。因演出電視劇《意難忘》、《夜市人生》而家喻戶曉，現在轉戰政治圈，挑戰艱困選區，11月30日在新崛江商圈成立競選總部，還有不少藝人出席力挺，但沒想到才剛成立幾天，總部外頭就遭人破壞。

▲高雄立委參選人李建輝總部遭破壞 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲李建輝過去是知名八點檔演員。（圖／記者洪靖宜攝）

李建輝競選總部表示，近日因跑行程，幾乎都忙到很晚，被破壞前一天，工作人員一直到凌晨1點多才離開，但沒想到隔天一早8點來就看到外頭的花籃倒在地上，花盆也摔碎，門口亂糟糟，懷疑遭人蓄意破壞，立刻報警處理。

對於總部被破壞，李建輝也感到錯愕及難過，但也不想亂猜測是誰破壞的，競總表示，「我們沒有金援，全靠自己和精簡的人力，努力過來。每分的佈置和相關設備都是克難和熱忱所來的。我們非常珍惜。面對這樣的狀況，除了譴責和遺憾，還有難過。我們想表達的是：選舉是一時的，但高雄人的純璞和熱情，不要被惡意的人事物所操控和影響。」

「時間對我們來說完全沒用！」

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